‘ബിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 2200 കോടി; 60 കൊല്ലം ഭരിച്ച കോൺഗ്രസിന്..’; ചർച്ചയായി ട്വീറ്റ്

ന്യൂഡൽഹി∙ 60 വർഷക്കാലം രാജ്യം ഭരിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എത്ര രൂപയാണ്? കൗതുകമുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവും ഒപ്പം ബിജെപിക്കെതിരെ ആരോപണവും ഉയർത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ ഗൗരവ് പാണ്ഡി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം.

‘178 കോടി രൂപയാണ് 60 കൊല്ലം രാജ്യം ഭരിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ്. രാജ്യത്തെങ്ങും കോൺഗ്രസിന് ആധുനിക ഓഫിസ് മന്ദിരങ്ങളില്ല. എന്നാൽ ബിജെപി വെറും 13 വർഷമാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. ഇവരുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് 2200 കോടിരൂപയാണ്. ഓരോ ജില്ലകളിലും വൻ പാർട്ടി മന്ദിരങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേയാണ് മോദിയുടെ വിമാനവും പുതിയ കൊട്ടാരവും’ – അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ഭരണത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്ത് സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക വികസനം കൊണ്ടുവന്നെന്നും ബിജെപി ഭരണം എല്ലാ മേഖലയിലും കൊടിയ നാശമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ആരോപിക്കുന്നു.

‘കഴിഞ്ഞ 25 കൊല്ലം കേന്ദ്ര ഭരണം ഇങ്ങനെ:

∙ ബിജെപി – 13 വർഷം

∙ കോൺഗ്രസ് – 10 വർഷം

10 വർഷത്തെ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചത് വൻതോതിലുള്ള സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക വികസനമാണ്. എന്നാൽ ബിജെപിയുടെ പരാജയത്തോടെ കൊടിയ നാശമാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാവർക്കും ദൃശ്യവുമാണ്.

എന്നിട്ടും, മോദി കരഞ്ഞ് കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു!’ – ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Congress was in power for 60 yrs, has a bank balance of ₹178 crores, zero modern offices