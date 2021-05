ആകെ മരണം 3 ലക്ഷത്തിനടുത്ത്; ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിദിന കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ 2,40,842 കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 2,65,30,132 ആയി. 24 മണിക്കൂറിൽ 3,741 പേർ മരിച്ചു. ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2,99,266 ആയി.

3,55,102 പേർ രോഗമുക്തരായി. ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 2,34,25,467 ആണ്. സജീവ രോഗികളുടെ എണ്ണം 28,05,399 ആയി കുറഞ്ഞു. ആകെ 19,50,04,184 പേർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

മാർച്ചിൽ 10.25 ലക്ഷവും ഏപ്രിലിൽ 66.13 ലക്ഷവും ആയിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കോവിഡ് കേസുകൾ. ഈ മാസം ഇതുവരെ 77 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം ഇതുവരെ 90,000ൽ അധികം മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഏപ്രിലിൽ 45,000ന് അടുത്ത്. മാർച്ചിൽ 5417, ഫെബ്രുവരിയിൽ 2777, ജനുവരിയിൽ 5536 മരണവുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

എട്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ‍ സജീവ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിലാണെന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 50,000ൽ താഴെയെ സജീവരോഗികളുള്ളൂ.

ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ 9000ൽ അധികം പേർക്കാണ് ഈ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: 2.4 Lakh Fresh Covid Cases In India, 77.67 Lakh Cases In May So Far