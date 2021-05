സവിശേഷതകളോടെ സഭ തിങ്കളാഴ്ച ഉണരും; പുതുമകളുടെ പെരുമഴ, കൗതുകങ്ങളുടേയും

തിരുവനന്തപുരം∙ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കം. 53 പുതുമുഖങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയാണ് തിങ്കളാഴ്ച. പ്രോടെം സ്പീക്കര്‍ പി.ടി.എ. റഹീം സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ പിണറായി വിജയന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയുടെ മുഖ്യസവിശേഷത.



പുതുമകളുടെ പെരുമഴയോടെയാണ് പതിനഞ്ചാം നിയമസഭ രൂപീകൃതമാകുന്നത്. 140 എംഎല്‍എമാരില്‍ 53 പേർ സഭാതലത്തിലെത്തുന്നത് ആദ്യമായി. മന്ത്രിമാരിലും 17 പേര്‍ പുതുമുഖങ്ങള്‍. മൂന്നുവനിതകള്‍. ആദ്യമായി സഭയിലെത്തുന്ന എം.ബി. രാജേഷ് സഭയുടെ അധ്യക്ഷപദത്തിലെത്തും. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് എന്നനിലയില്‍ പുതുതലമുറയുടെ പ്രതിനിധി വി.ഡി. സതീശന്‍.

മറ്റു ചില സവിഷേതകള്‍ ഇവയാണ്: പുതുപ്പള്ളിയില്‍നിന്ന് തോല്‍വിയറിയാതെ എത്തുന്ന ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പന്ത്രണ്ടാം തവണ എംഎല്‍എ ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. തൊടുപുഴയില്‍ നിന്നെത്തുന്ന പി.ജെ. ജോസഫിന് ഇത് പത്താമൂഴം. പി.കെ. കുഞ്ഞാലക്കുട്ടി എട്ടാംതവണയും തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഏഴാംതവണയുമാണ് നിയമസഭാംഗമാകുന്നത്. പിണറായി വിജയന്‍, എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍, ഡോ. എം.കെ.മുനീര്‍, കെ.പി.എ.മജീദ്, കെ.ബാബു എന്നിവര്‍ക്കിത് ആറാമൂഴം.

അനുഭവസമ്പത്തിന്റെയും സമ്പന്നയുവത്വത്തിന്റെയും മികച്ച മിശ്രണമാകും സഭാതലം. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കാരണം തല്‍ക്കാലം അകലം പാലിച്ചായിരിക്കും സാമാജികരുടെ ഇരിപ്പിടം. നിയസഭാതലം ഉള്‍പ്പടെ അണുവിമുക്തമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായിവരുന്നു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാജേഷ് സ്പീക്കറായി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. 28ന് പുതിയ സര്‍ക്കാരിന്റെ നയം ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും. അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് അന്തിമരൂപം നല്‍കി അംഗീകരിക്കും.

മേയ് 31, ജൂണ്‍ 1, 2 തീയതികളില്‍ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചര്‍ച്ച. നാലിന് രാവിലെ ഒന്‍പതിന് പുതിയ ധനമന്ത്രി കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍ രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. ഏഴുമുതല്‍ ഒന്‍പതുവരെ ബജറ്റിന്മേലുള്ള പൊതുചര്‍ച്ച. അതിന്മേലുള്ള ധനകാര്യ നടപടികള്‍ അടുത്തദിവസങ്ങളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി 14 സഭ പിരിയാനാണ് ധാരണ.

