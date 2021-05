തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചനമത്സരം: കേരള ഫലത്തിൽ വി.എ.അനസ് വിജയി

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിനു മുൻപുതന്നെ ഫലം പ്രവചിക്കുന്നതിനായി ഹീറോ പ്ലഷർ പ്ലസ് പ്ലാറ്റിനവും മൈഗ്രേഷൻ, വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ കാനപ്രൂവുമായി സഹകരിച്ച് മനോരമ ഓൺലൈൻ വായനക്കാർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവചന മത്സരത്തിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിലെ ഫലം കൃത്യമായി പ്രവചിച്ച വി.എ.അനസ് വിജയി. ആകെയുള്ള 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫ്–99, യുഡിഎഫ്–41, എൻഡിഎ–0, മറ്റുള്ളവർ– 0 എന്ന സീറ്റുനില 21 പേരാണു കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചത്. ഇവരുടെ പേരുകൾ നറുക്കിട്ടാണ് അനസിനെ വിജയിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പത്തനംതിട്ട സീതത്തോട് ആങ്ങാമൂഴി വെള്ളാപ്പള്ളിൽ അനസിന് 25,000 രൂപയാണു സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.

ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ എന്ന നിർണായക ചോദ്യമുയർന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പ്രവചന മത്സരത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം വായനക്കാരാണു പങ്കെ‌ടുത്തത്. ജില്ലകളിലെ ഫലം ശരിയായി പ്രവചിച്ചവരിൽനിന്നു നറുക്കിട്ടെടുത്ത 14 പേർക്ക് 5000 രൂപ വീതം സമ്മാനവുമുണ്ട്.



സംസ്ഥാനത്തെ ഫലം ഒരുമിച്ചും ജില്ലകളിലെ ഫലം വെവ്വേറെയും പ്രവചിക്കാനായിരുന്നു വായനക്കാർക്ക് അവസരം. ഒന്നിലേറെ ജില്ലകളുടെ ഫലം ശരിയായി പ്രവചിച്ച നിരവധി പേരുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീകളും ചെറുപ്പക്കാരുമടക്കം നിരവധിപ്പേരാണ് പ്രവചനമത്സരത്തിൽ പങ്കാളികളായത്. വയനാട് (3,385), കാസർകോട് (2,919), കണ്ണൂർ (2,080), ഇടുക്കി (1,257), കൊല്ലം (1,276), കോട്ടയം (1,706) ജില്ലകളിലെ ഫലങ്ങളാണു കൂടുതൽ പേർ ശരിയായി പ്രവചിച്ചത്. മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക സമ്മാനദാന പരിപാടി ഒഴിവാക്കി വിജയികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കു നേരിട്ടാകും സമ്മാനത്തുക എത്തുക.

ഫല പ്രവചന മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചവരെ അറിയാൻ ക്ലിക് ചെയ്യൂ



ജില്ലകളിലെ ഫലം പ്രവചിച്ച് വിജയികളായവർ



∙ തിരുവനന്തപുരം



14 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 13, യുഡിഎഫ് 1 എന്നിങ്ങനെയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 133 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽകിയത്. വിജയി– തൃശൂർ അക്കിക്കാവ് കളത്തിയാൽ റോഡ് നീടം (മുല്ലയ്ക്കൽ) എം.എസ്.നിബിൽ.

എം.എസ്.നിബിൽ.

∙ കൊല്ലം



11 മണ്ഡലങ്ങളുള്ള കൊല്ലം ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 9, യുഡിഎഫ് 2 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 1276 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽകിയത്. വിജയി– കോഴിക്കോട് വടകര നാരായണ നഗർ പുനത്തിൽ അനൂജ് ഭാസ്കരൻ.

അനൂജ് ഭാസ്കരൻ.

∙ പത്തനംതിട്ട



5 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 5, യുഡിഎഫ് 0 എന്നിങ്ങനെയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം. 600 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽകിയത്. വിജയി– ആലപ്പുഴ കൊഴുവള്ളൂർ കോടുകുളഞ്ഞി കരോട് തടത്തിൽ ജിസ് ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യൻ.

ജിസ് ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യൻ.

∙ ആലപ്പുഴ



9 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 8, യുഡിഎഫ് 1 എന്നിങ്ങനെയാണു തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 583 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽകിയത്. വിജയി– കൊല്ലം പൂയപ്പള്ളി നെട്ടയം അമ്പലംകുന്ന് വാഴപ്പള്ളിൽ വി.അനന്തകൃഷ്ണൻ.

വി.അനന്തകൃഷ്ണൻ.

∙ കോട്ടയം



9 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള കോട്ടയം ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 5, യുഡിഎഫ് 4 എന്നിങ്ങനെയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 1,706 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽ‌കിയത്. വിജയി– തിരുവനന്തപുരം ചെക്കകോണം അരുവിക്കര റോഡ് അഴീക്കോട് നെസ്റ്റിൽ എച്ച്.അഫ്സൽ.

എച്ച്.അഫ്സൽ.

∙ ഇടുക്കി



5 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 4, യുഡിഎഫ് 1 എന്നിങ്ങനെയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 1,257 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽകിയത്. വിജയി– മലപ്പുറം അരീക്കോട‌് പൂവത്തിക്കൽ അനീസ് പവന്നയിൽ മുഹമ്മദ് അനീസ്.

മുഹമ്മദ് അനീസ്.

∙ എറണാകുളം



14 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 5, യുഡിഎഫ് 9 എന്നിങ്ങനെയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 343 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽകിയത്. വിജയി– ആലപ്പുഴ കായംകുളം പള്ളിക്കൽ കട്ടച്ചിറ കൃഷ്ണ വിഹാറിൽ എസ്.കണ്ണൻ.

എസ്.കണ്ണൻ.

∙ തൃശൂർ



13 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 12, യുഡിഎഫ് 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 326 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽകിയത്. വിജയി– കൊല്ലം ഏറം തടിക്കാട് ചാരുവിള വീട്ടിൽ അനന്തുകൃഷ്ണൻ.

അനന്തുകൃഷ്ണൻ.

∙ പാലക്കാട്



12 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 10, യുഡിഎഫ് 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 514 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽകിയത്. വിജയി– മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി പൂക്കാട്ടിരി വലിയവീട്ടിൽ ശ്രീജിത്.

ശ്രീജിത്.

∙ മലപ്പുറം



16 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 4, യുഡിഎഫ് 12 എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 93 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽകിയത്. വിജയി– തൃശൂർ പട്ടിക്കാട് ചമ്മനം ഹൗസിൽ ഷൈജി ജോമോൻ.

ഷൈജി ജോമോൻ.

∙ കോഴിക്കോട്



13 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 11, യുഡിഎഫ് 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 727 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽകിയത്. വിജയി– എറണാകുളം കോതമംഗലം മലയിൻകീഴ് പുന്നോർക്കോടൻ ഹൗസിൽ ഗിബിൻ ജോയ്.

ഗിബിൻ ജോയ്.

∙ വയനാട്



3 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള വയനാട് ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 1, യുഡിഎഫ് 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 3,385 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽകിയത്. വിജയി– ആലപ്പുഴ കാർത്തികപ്പള്ളി എരിക്കാവ് ഇനയത്ത് ബി.ഷാബിന.

ബി.ഷാബിന.

∙ കണ്ണൂർ



11 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 9, യുഡിഎഫ് 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 2,080 പേർ ശരിയുത്തരം നൽകി. വിജയി– കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ട അരുവിത്തുറ പുന്നയ്ക്കേൽ യാസർ സലീം.

യാസർ സലീം.

∙ കാസർകോട്



5 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുള്ള കാസർകോട് ജില്ലയിൽ എൽഡിഎഫ് 3, യുഡിഎഫ് 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. 2,919 പേരാണു ശരിയുത്തരം നൽ‌കിയത്. വിജയി– കോട്ടയം വൈക്കം മറവൻതുരുത്ത് മേച്ചേരിൽ അർജുൻ ബാബു.

അർജുൻ ബാബു.

English Summary: Winners of Hero Pleasure Plus Platinum - ManoramaOnline Election Prediction Contest 2021 powered by CanApprove