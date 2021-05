ഇന്ത്യയുടെ നേസൽ വാക്സീൻ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും: സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന നേസൽ വാക്സീനുകൾ (മൂക്കിലൂടെ നൽകാവുന്നവ) കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു ‘ഗെയിം ചേഞ്ചർ’ ആകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ. മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ബാധിക്കുകയെന്ന നിഗമനം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതിനിടെ വന്ന ഈ വാർത്ത ആശ്വാസകരമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

റെസ്പിരേറ്ററി ട്രാക്ടിലെ പ്രതിരോധം ഇത്തരം വാക്സീനുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ശിശുരോഗവിദഗ്ധ കൂടിയായ അവർ വ്യക്തമാക്കി. ‘മുതിർന്നവരും പ്രത്യേകിച്ച് അധ്യാപകരും വാക്സീൻ എടുക്കണം. സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യത തീരെ കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാവൂ. കുട്ടികൾക്കും വാക്സീൻ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്’ – സൗമ്യ പറഞ്ഞു.

കുട്ടികൾക്ക് കോവിഡിൽനിന്ന് പ്രതിരോധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതുവരെ അത്ര ശക്തമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ പോയി. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാര്യമായി ആശുപത്രിവാസം വേണ്ടിവന്നില്ലെന്നും നിതി ആയോഗ് അംഗം വി.കെ.പോൾ ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.

കുട്ടികളിലെ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കണമെന്നും വി.കെ.പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തുമായി ആകെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ 3–4 ശതമാനം മാത്രമാണ് കുട്ടികൾ. കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 10–12 വയസ്സിൽ ഉള്ളവരെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎസിൽ എഫ്ഡിഎ 12–17 വയസ്സുകാർക്ക് ഫൈസർ – ബയോൺടെക് വാക്സീൻ നൽകുന്നതിൽ അടിയന്തര അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. മൊഡേണയുടെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള വാക്സീനും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ കമ്പനിയും ഇതേ പ്രായക്കാർക്കായുള്ള വാക്സീൻ പരീക്ഷണം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്.

‘ഫൈസർ വാക്സീൻ കുട്ടികളിൽ എടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ മറ്റു വാക്സീനുകൾക്കും അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്’ – സൗമ്യ പറഞ്ഞു.

