മുൻപ് പരാജയപ്പെട്ട ആപ്പുമായി വീണ്ടും പിഡബ്ല്യുഡി; ചോദ്യവുമായി നാട്ടുകാർ

കോഴിക്കോട് ∙ റോഡുകളെപ്പറ്റി പരാതി പറയാൻ മൊബൈൽ ആപ് സംവിധാനം ജൂൺ ഏഴിന് വരുമെന്നു പുതിയ മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. മൂന്നു കൊല്ലം മുൻപ് പുറത്തിറക്കിയ ആപ് കുഴിയിലായോ എന്ന ചോദ്യവുമായി നാട്ടുകാരും രംഗത്തെത്തി.

പൊതുജനങ്ങൾക്കു റോഡുകളെപ്പറ്റി പരാതി അറിയിക്കാൻ മൊബൈൽ ആപ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മന്ത്രി അറിയിച്ചത്. റോഡുകളെ പറ്റിയുള്ള പരാതി ആപ്പിലൂടെ അറിയിക്കാം. ആപ്പ് വഴി ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ എസ്എംഎസ് വഴിയും ഇമെയിൽ വഴിയും ബന്ധപ്പെട്ട റോഡ്‌സ് വിഭാഗം എൻജിനീയർമാരെ അറിയിക്കും.

പരാതി പരിഹരിച്ചശേഷം വിവരം ആപ്പിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും. പരാതി നൽകിയവർക്ക് ആപ്പിലൂടെ തന്നെ തുടർവിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. റോഡുകളുടെ പരിപാലനം കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാൻ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജൂൺ 7 മുതൽ ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്‌റ്റോറിലും ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാവുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇതേ ഉദ്ദേശ്യവുമായാണ് 2019 ഓഗസ്റ്റ് 17ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ആപ് പുറത്തിറക്കിയത്. ‘പിഡബ്ല്യുഡി ഫിക്സിറ്റ് ’ എന്ന പേരിൽ ഹബ്സ്പയറിന്റെ സഹായത്തോടെ വികസിപ്പിച്ച ആപ്പിന്റെ റേറ്റിങ് 2.5 മാത്രമാണ്. ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനോ പരാതി നൽകാനോ കഴിയാതെ ആളുകൾ ചീത്തവിളിയുമായി റിവ്യൂബോക്സിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.

സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻപോലും കഴിയുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഒരു തവണ പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ആപ്പ് പരിപാടി ഇത്തവണ വകുപ്പിനെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുമോ അതോ വീണ്ടും ‘ആപ്പി’ലാക്കുമോ എന്നു കണ്ടറിയാം.

പുതിയ ആപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം

പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെയും ആസ്തികളുടെയും ശാസ്ത്രീയമായ സംരക്ഷണത്തിനും കൃത്യമായ ധനവിനിയോഗത്തിനും വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന റോഡ് മെയിന്റനൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ (ആർഎംഎംഎസ്) ഭാഗമായാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതി അറിയിക്കാനുള്ള ആപ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെ റോഡുകളുടെ പരിപാലനം സാധ്യമാക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

ഇതുവഴി മെയിന്റനൻസ് പണികൾ നടത്തേണ്ട റോഡുകൾ കണ്ടെത്താനും നിലവിൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതി വിഹിതത്തിനുള്ളിൽ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിക്കും. ‌സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 7000 കിലോമീറ്റർ കോർ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യും. 4000 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പാതയുടെ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.

