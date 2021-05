‘കലിതുള്ളിയ കടലിനോട് മല്ലിട്ട് 9 മണിക്കൂർ; ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല’

മുംബൈ∙ ‘ആ 9 മണിക്കൂർ ഒരു ജീവിതകാലം പോലെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇനിയൊരിക്കൽ കൂടി എന്റെ കുടുംബത്തെ കാണാനാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല’– മുംബൈ ബാർജ് ദുരന്തത്തിൽനിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട അനിൽ വെയ്ചൽ തന്റെ അതിജീവനത്തെ കുറിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. സഹപ്രവർത്തകർ കൺമുന്നിൽ കടലാഴത്തിലേക്ക് താഴുന്നത് നോക്കിനിന്ന അനിലിന്, ആ ദിവസം ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഭയം മാത്രമാണ് ഉള്ളിൽ നിറയുന്നത്.

‘നീണ്ട ഒൻപതു മണിക്കൂറാണ് കലിതുള്ളിനിന്ന കടലിനോടും ആഞ്ഞടിച്ച തിരമാലകളോടും കൂരിരുട്ടിനോടും പോരാടി കടലിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഒരോ തിരമാലയും ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കരുതും, പക്ഷേ തിരിച്ചുവരാനാകുമെന്ന് ആരോ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.



നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനാകുമെന്നും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചേരാനാകുമെന്നും ഞാൻ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ശരിക്കും ഞാൻ വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ആളാണ്. എവിടെനിന്നാണ് അതിജീവിക്കാനുള്ള ആ ശക്തി ലഭിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.’– അനിൽ പറഞ്ഞു.



അഫ്കോൺസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലെ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറായ അനിൽ വെയ്ചൽ ബാർജ് ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളാണ്. ഒൻപത് മണിക്കൂറോളം ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ ജീവൻമരണ പോരാട്ടം നടത്തിയ അനിലിനെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഐഎൻഎസ് കൊച്ചി യുദ്ധക്കപ്പലാണ് രക്ഷിച്ചത്. മേയ് 17നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ബാർജ് പി305 മുങ്ങിത്താഴ്ന്നത്.



‘ശക്തമായ കാറ്റിൽ ബാർജ് മുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കടലിലേക്ക് ചാടുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാതായി. ഞങ്ങൾ രണ്ട്– മൂന്ന് പേർ അടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് കൈകൾ ചേർത്തു പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിനടന്നു. മറ്റു സംഘത്തിലെ ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ശക്തമായ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൂരേക്ക് മറയും. ഏഴ്–എട്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാകും ചിലപ്പോൾ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിക്കുക. അതിന്റെ ശക്തിയിൽ ഞങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞുപോകും. ഈ 9 മണിക്കൂറിനിടെ ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ സംഘവുമായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ചില ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കും ആയിട്ടുണ്ട്.



ഇരുട്ട് കട്ടിയാകുമ്പോൾ രക്ഷാസേനയുടെ ബോട്ടിന്റെ ദൂരെനിന്നുള്ള വെളിച്ചവും സഹപ്രവർത്തകരുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിലെ പൊട്ടുപോലെയുള്ള വെളിച്ചവും മാത്രമാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ആ വെളിച്ചം മാത്രമായിരുന്നു ജീവിക്കാൻ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നത്. ഒരോ തവണ തിരമാലകൾ അടിക്കുമ്പോഴും മൂക്കിലും കണ്ണിലും വെള്ളം നിറയുമായിരുന്നു, കാഴ്ച മറയുമായിരുന്നു. മൂക്കിൽ കൂടി ശ്വസിച്ചാൽ വെള്ളം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് കയറുമെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വായിൽകൂടിയാണ് ഞാൻ ശ്വസിച്ചത്. വെള്ള വയറ്റിലേക്ക് എത്തിയാൽ അത്ര പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതി.

നേവി എത്തിയപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി. പക്ഷേ അപ്പോഴും അവരുടെ കപ്പലിലേക്ക് കയറാനാകുമോ എന്നു പോലും എനിക്ക് സംശയം തോന്നി. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അതിലേക്ക് വലിഞ്ഞുകയറാനുള്ള ആരോഗ്യവും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിലാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ പിടിച്ചുകയറിയത്. നേവിയുടെ കപ്പലിന് അരികിലെത്തി നെറ്റ് വഴി കയറുന്നതിനിടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.’– അനിൽ ഓർത്തെടുത്തു.



13 സുഹൃത്തുക്കളാണ് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നതെന്നും അതിൽ ആറു പേർ മാത്രമാണ് തിരികെ വന്നതെന്നും അനിൽ പറ‍ഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവരിൽ ചിലർ മരിക്കുകയും ചിലരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും പ്രാർഥനകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നതെന്നും അനിൽ പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ബാർജ് ഓയിൽ റിഗിൽ ഇടിച്ചു മുങ്ങിയത്. 261 പേരാണ് ബാർജിലുണ്ടായിരുന്നത്. 51 പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. 24 പേർക്കു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.



English Summary :‘Nine Hours In The Sea Felt Like A Lifetime’: The Extraordinary Story Of A P305 Survivor