കോട്ടയം ∙ കോൺഗ്രസിൽ തലമുറമാറ്റം ഗുണംചെയ്യുമെന്നും വി.‍ഡി.സതീശന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായത് ഗുണകരമാകുമെന്നും ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി. കെപിസിസി പുനഃസംഘടന തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസിലെ ജംബോ കമ്മിറ്റികള്‍ മാറ്റണമെന്നു കെ.സി.ജോസഫ് പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നാല്‍ യുവാക്കള്‍ മാത്രമല്ലെന്നും ഗ്രൂപ്പിസം ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റുമെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

