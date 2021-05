പിള്ള കൂടുതൽ സ്വത്ത് പെൺമക്കൾക്ക് നൽകി; ഗണേഷിനെ തുണച്ച് ശരണ്യ മനോജ്

കൊട്ടാരക്കര ∙ മുൻ മന്ത്രി ആർ.ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ വിൽപത്ര വിവാദത്തിൽ കെ.ബി.ഗണേഷ് കുമാറിന് പിന്തുണയുമായി പിള്ളയുടെ ബന്ധുവും ഒരു കാലത്തെ വിശ്വസ്തനുമായിരുന്ന ശരണ്യ മനോജും. ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള സ്വന്തം നിലയിൽ തയാറാക്കിയതാണ് വിൽപത്രമെന്ന് മനോജ് പറഞ്ഞു.

പെൺമക്കൾക്കാണ് പിള്ള കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കൾ നൽകിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങൾ ഗണേഷിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തകർക്കാനാണെന്നും മനോജ് പറഞ്ഞു. ദീർഘകാലമായി ഗണേഷുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലാണ് മനോജ്. വിയോജിപ്പുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിൽപത്ര വിവാദത്തിൽ ഗണേഷിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതെന്നും മനോജ് വ്യക്തമാക്കി.

വിൽപ്പത്ര വിവാദത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ മൂത്ത മകൾ ഉഷ മോഹൻദാസ് സഹോദരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. കെ.ബി.ഗണേഷ്കുമാർ എംഎൽഎയുടെയും ബിന്ദു ബാലകൃഷ്ണന്റെയും പേരിലാണ് സ്വത്തുക്കൾ എഴുതി വച്ചത് എന്നതു തട്ടിപ്പാണെന്നാണ് ഉഷയുടെ പക്ഷം.

മൂത്ത മകളായ തനിക്ക് വിൽപത്രത്തിൽ ഒന്നുമില്ലെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് ഉഷ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കണ്ടെന്നും അതേത്തുടർന്നാണ് ആദ്യ ടേമിൽ മന്ത്രിയാകാനിരുന്ന ഗണേഷ് കുമാറിനെ തഴഞ്ഞതെന്നും വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു.

English Summary: R Balakrishna Pillai wrote will in favor of daughters, controversies are to defame KB Ganeshkumar, says Saranya Manoj