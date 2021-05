വാക്സീൻ ലഭ്യമാണോ എന്ന് സർക്കാർ അന്വേഷിച്ചില്ലെന്ന് ഡയറക്ടർ; പ്രസ്താവന തള്ളി സീറം

ന്യൂഡൽഹ∙ വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വാക്സീൻ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് കമ്പനിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയില്ലെന്ന എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ പ്രസ്താവന തള്ളി സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സുരേഷ് ജാദവ് ആണ് ആവശ്യത്തിന് വാക്സീൻ ലഭ്യമാണോ എന്ന് കേന്ദ്രം അന്വേഷിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്.

പ്രസ്താവനയോട് പൂർണമായും വിയോജിക്കുന്നുവെന്ന് കമ്പനി സിഇഒ അദാർ പൂനവാലെ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. പരമാവധി കോവിഷീൽഡ് വാക്സീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ സീറം ഇൻസിസ്റ്റ്യൂട്ടിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സർക്കാരിനൊപ്പം തോളോടു തോൾ ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പൂനവാലെ മാത്രമാണ് കമ്പനിയുടെ ഏക വക്താവെന്നും സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറിയിച്ചു.

കമ്പനിയുമായി സർക്കാർ ആശയ വിനിമയം നടത്തിയില്ലെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സുരേഷ് ജാദവ് വിമർശനം ഉയർത്തിയത്. ഇതെത്തുടർന്നാണ് വിശദീകരണവുമായി കമ്പനി നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയത്.

English Summary: Serum disassociates itself from executive's criticism of govt