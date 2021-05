ജയിലുകളിൽ വാക്സീൻ എടുത്തവര്‍ 20% മാത്രം; ഇടഞ്ഞ് ഋഷിരാജ് സിങ്

തൃശൂർ ∙ തടവുകാർക്കു കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകാൻ ഉൽസാഹമില്ലാതെ ജയിലുകൾ. സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള തടവുകാരിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷനു വിധേയരായവർ 20% മാത്രം. അർഹരായ മുഴുവൻ തടവുകാർക്കും മേയിൽ തന്നെ 2 ഡോസ് വാക്സീനും കുത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ചു നിർദേശം നൽകിയിട്ടും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. അതതു ജയിൽ അധികൃതർ തുടരുന്ന അലംഭാവമാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നു വിമർശിച്ച് സൂപ്രണ്ടുമാർക്കു ‍ഡിജിപി ഋഷിരാജ് സിങ് കത്തയച്ചു. 45 വയസ്സു കഴിഞ്ഞവർക്കു മേയ് 31ന് അകവും മറ്റുള്ളവർക്കു ജൂൺ 15ന് അകവും വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ അന്തിമ നിർദേശം നൽകി.

രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജയിലുകളിലെയും തടവുകാരെ വാക്സിനേഷനു വിധേയരാക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയായ അയ്യായിരത്തിലേറെ തടവുകാർക്കു മേയിൽ വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർമാരെയും കലക്ടർമാരെയും ബന്ധപ്പെട്ടു വാക്സിനേഷൻ ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ട ചുമതല അതതു സൂപ്രണ്ടുമാരെയും ഏൽപ്പിച്ചു.



എന്നാൽ, പല ജയിലുകളും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനു കത്തു നൽകിയതല്ലാതെ തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നു ഡിജിപി കണ്ടെത്തി. 45 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള 1007 തടവുകാർക്കു മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്താകെ വാക്സീൻ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അതായത്, 20% പേർക്കു മാത്രം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടുമാർ സ്വീകരിച്ച ഉദാസീനത വിമർശനവിധേയമായിട്ടുണ്ട്. വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ 235 പേരടക്കം ആകെ 308 പേർ മാത്രമേ പുതുതായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലും ഫലപ്രദമായി നടപടിയെടുത്തു.



ജൂൺ 15ന് അകം മുഴുവൻ തടവുകാർക്കും വാക്സീൻ എടുക്കണമെന്നു മാത്രമല്ല, ടെസ്റ്റിങ്, പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്, കോവിഡ് റജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നിവ ജയിൽ വകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്തു കൃത്യമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും ഡിജിപി നിർദേശം നൽകി.



English Summary : DGP Rishiraj Singh slams jail authorities for lag in vaccination process of prisoners