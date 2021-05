ഡയാനയുടെ ദാമ്പത്യം, പ്രേമം..മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് സ്ഫോടനാത്മക ബിബിസി ഇന്റർവ്യൂ?

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കു പേരുകേട്ട വാർത്താസ്രോതസ്സാണു ബിബിസി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ബിബിസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം സംബന്ധിച്ചു വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. ഡയാന രാജകുമാരി ബിബിസിക്കു നൽകിയ 1995ലെ വിവാദ അഭിമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിത്. അഭിമുഖത്തിനായി ഡയാനയുടെ വിശ്വാസം സമ്പാദിക്കാൻ ബിബിസി ലേഖകൻ വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ചുവെന്ന ആരോപണം കാൽനൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം ബിബിസിതന്നെ വച്ച അന്വേഷണക്കമ്മിഷൻ ശരിവച്ചു. അതുമാത്രമല്ല, കുറ്റം മൂടി വയ്ക്കാനും കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനും ബിബിസിയുടെ തലപ്പത്തുള്ളവർ കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന കമ്മിഷന്റെ കണ്ടെത്തലും പുറത്തുവന്നു. വഞ്ചനയിലൂടെ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ പേരിൽ ബിബിസി നേതൃത്വം മാപ്പപേക്ഷ നടത്തി. ലേഖകൻ മാർട്ടിൻ ബഷീറും കുറ്റം സമ്മതിച്ചു ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.



ബിബിസിയുടെ പനോരമ പരിപാടിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വിവാദ അഭിമുഖത്തിൽ ഭർത്താവ് ചാൾസ് രാജകുമാരനുമായുള്ള ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളും തന്റെ പ്രേമബന്ധവുമെല്ലാം ഡയാന തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്ഫോടനാത്മകമായ ഈ അഭിമുഖം ബിബിസിയുടെ ചരിത്രത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ നേട്ടത്തിനു പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ ബിബിസിയുടെ അന്തസ്സ് ഹനിക്കുന്നതായി. ബിബിസിയുടെ ഭരണരീതി സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നു ബ്രിട്ടിഷ് നിയമമന്ത്രിതന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച സൂചിപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസനും ബിബിസിയുടെ വിശ്വാസ്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജോൺസന്റെ കക്ഷിയായ കൺസർവേറ്റിവ് പാർട്ടിയും ബിബിസിയും തമ്മിൽ കുറച്ചുകാലമായി നല്ല ബന്ധത്തിലുമല്ല.



1992ൽ കൊല്‍ക്കത്ത സന്ദർശന വേളയിൽ ഡയാന രാജകുമാരി. ചിത്രം: RAVEENDRAN/ AFP

കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നാലെ, ഡയാനയുടെ മക്കളായ വില്യവും ഹാരിയും ബിബിസിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തി. 1995ലെ അഭിമുഖവും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള അമ്മയുടെ അപകടമരണവും തമ്മിൽ നേരിട്ടു ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഇരുവരും ആരോപിച്ചത്. ഡയാനയുടെ സഹോദരൻ ചാൾസ് സ്പെൻസർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു അന്വേഷണക്കമ്മിഷനെ വച്ചത്. ബിബിസി ലേഖകനായിരുന്ന മാർട്ടിൻ ബഷീർ, അഭിമുഖം സംഘടിപ്പിക്കാൻ വ്യാജരേഖകളുണ്ടാക്കുകയും കുതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തെന്നായിരുന്നു പരാതി. അന്വേഷണക്കമ്മിഷനായ സുപ്രീം കോടതി റിട്ട. ജഡ്ജി ജോൺ ഡൈസൺ വ്യാഴാഴ്ച നൽകിയ 126 പേജ് റിപ്പോർട്ടിലാണു ലേഖകൻ വഴിവിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചതായും ഈ വീഴ്ച ബിബിസി അധികൃതർ മറച്ചുവച്ചതും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.



മാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് അകലം പാലിച്ചിരുന്ന ഡയാനയുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാനായി നടത്തിയ പിന്നാമ്പുറ നീക്കങ്ങൾ ഒരു ലേഖകനോ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമോ എടുത്ത കേവല തീരുമാനം അല്ല. ആ തീരുമാനങ്ങൾ ബിബിസിയുടെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്കു നീളുന്ന ചങ്ങലയാണ്. കമ്മിഷന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ ബിബിസി നേതൃത്വത്തെ മൊത്തത്തിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നുെവന്നു ബ്രിട്ടിഷ് നിയമമന്ത്രി റോബർട് ബക് ലൻഡും സമ്മതിക്കുന്നു. 1922ൽ സ്ഥാപിതമായ ബിബിസി (ബ്രിട്ടിഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കോർപറേഷൻ) സർക്കാർ ധനസഹായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. വാർത്താനയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രാധികാരവുമുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച റോയൽ ചാർട്ടർ പ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ കോർപറേഷൻ നിഷ്പക്ഷവും പൊതുതാൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതും സുതാര്യവും ഉത്തരവാദിത്തപൂർണവും ആകണം എന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.



1989ൽ ഇന്തൊനീഷ്യൻ സന്ദർശനവേളയിൽ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഡയാന രാജകുമാരി. ചിത്രം: KRAIPIT PHANVUT/ AFP

ലേഖകൻ ചെയ്ത വഞ്ചന

ബ്രിട്ടിഷ് രാജകൊട്ടാരവുമായി അസ്വാരസ്യത്തിലായിരുന്ന ഡയാനയ്ക്കെതിരെ രാജകുടുംബത്തിലെ ചിലർ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നു കാണിക്കാൻ ബാങ്ക് രേഖകൾ എന്നു തോന്നിക്കുന്ന ചില രേഖകൾ ജേണലിസ്റ്റായ മാർട്ടിൻ ബഷീർ കെട്ടിച്ചമച്ചു. ഡയാനയുടെ സഹോദരൻ ഏൾ സ്പെൻസറെയാണ് ഈ രേഖകൾ കാട്ടിയത്. തനിക്കെതിരെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുവെന്ന ഡയാനയുടെ വിശ്വാസം ശക്തമാക്കാൻ ഈ രേഖകൾ കാരണമായത്രേ. വ്യാജ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫ്രീലാൻസ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ മാറ്റ് വീസ്സലറുടെ സഹായമാണു മാർട്ടിൻ തേടിയത്. 1995 സെപ്റ്റംബർ 19നു മാർട്ടിനെ, ഏൾ സ്പെൻസർ ഡയാനയ്ക്കു പരിചയപ്പെടുത്തി. പലവട്ടം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയശേഷമാണു നവംബർ 5ന് അഭിമുഖം നടത്തിയത്. നവംബർ 20ന് അഭിമുഖം സംപ്രേഷണം ചെയ്തു.

അഭിമുഖം വന്നശേഷം താനുണ്ടാക്കിയ വ്യാജ രേഖകളുടെ വിവരം ഗ്രാഫിക് ഡിസൈസറായ മാറ്റ് വീസ്സലർ ബിബിസി അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. വ്യാജരേഖകൾ ആരെയും കാട്ടിയിട്ടില്ലെന്നു വാദിച്ച മാർട്ടിൻ, തെളിവായി ഡയാന എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണു മാനേജ്മെന്റിനു കൈമാറിയത്. തന്നെ ബിബിസി ലേഖകൻ രേഖകളൊന്നും കാട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും എന്തെങ്കിലും വിവരം തനിക്കു കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നും ഡയാന അതിൽ എഴുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ, വ്യാജരേഖകൾ ആരെയും കാട്ടിയിട്ടില്ലെന്നതു നുണയായിരുന്നുവെന്നു 1996 മാർച്ച് 23നു ബിബിസി നേതൃത്വത്തോട് മാർട്ടിൻ സമ്മതിച്ചു. ലേഖകൻ വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന ആക്ഷേപം ഇതിനിടെ ചില മാധ്യമങ്ങളിലും വന്നു. മറ്റൊരു ചാനലിൽ ചേരാനായി 1998ൽ ബിബിസി വിടും വരെ മാർട്ടിനെതിരെ നടപടിയുണ്ടായില്ല. മാർട്ടിനെതിരെ നടന്ന ആഭ്യന്തര അന്വേഷണത്തിന്റെ രേഖകൾ വിവരാവകാശ നിയമം പ്രകാരം ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ 2007ൽ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ബിബിസി വിട്ടുകൊടുത്തില്ല.

1988ൽ മെൽബൺ സന്ദർശനവേളയിൽ ഡയാന രാജകുമാരി. ചിത്രം: PATRICK RIVIERE/ AFP

2016 സെപ്റ്റംബർ 26നു മാർട്ടിൻ ബിബിസിയുടെ മതകാര്യ എഡിറ്ററായി തിരിച്ചെത്തി. 2020 നവംബർ 18ന്, വിവാദ അഭിമുഖം നടത്തി കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടശേഷം, വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി റിട്ട. ജഡ്ജി ജോൺ ഡൈസണെ കമ്മിഷനായി ബിബിസി നിയോഗിച്ചു. ഡയാനയുടെ സഹോദരൻ ഏൾ സ്പെൻസറുടെ പരാതിക്കത്ത് കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. 2021 മേയ് 20നു കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലേഖകൻ മാർട്ടിൻ ബഷീർ ‘വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തവനും നുണയനും വക്രബുദ്ധിക്കാരനുമാണെന്നാണ്’ കമ്മിഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്. പലരും തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടും അതു മൂടി വയ്ക്കാൻ ബിബിസി നേതൃത്വം ഇടപെട്ടുവെന്നും കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തി. കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നശേഷം ബിബിസി നേതൃത്വം നേരിടുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമിതാണ്-ആരോപണവിധേയനായ മാർട്ടിൻ, 2016ൽ ബിബിസി ന്യൂസിലെ മതകാര്യ എഡിറ്ററായി തിരിച്ചെത്തിയത് എങ്ങനെ?

പനോരമ അഭിമുഖത്തിൽ ഡയാന പറഞ്ഞത്...

ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അതുവരെ മറ്റൊരു രാജകുടുംബാംഗവും പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണു 1995ൽ ബിബിസി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത അഭിമുഖത്തിൽ ഡയാന രാജകുമാരി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അഭിമുഖത്തിൽ ഡയാന പറഞ്ഞ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

∙ തനിക്ക് ഒരു പ്രണയബന്ധമുണ്ട്.

∙ ഭർത്താവ് ചാൾസിനു മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി (കാമില പാർക്കർ) ബന്ധമുണ്ട് (ഡയാനയുടെ മരണശേഷം കാമില, ചാൾസിന്റെ ഭാര്യയായി)

∙ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധം തന്നെ മാനസികമായി തളർത്തി. താൻ ആരുമല്ല എന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കി.

∙ തനിക്ക് ചില മാനസികപ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.

അഭിമുഖം യുകെയിലെ 2.3 കോടി ആളുകളാണു കണ്ടത്. വലിയ തോതിൽ അത് വിവാദവുമായി. അഭിമുഖം വിവാദമായതോടെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി വിവാഹമോചനം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡയാനയ്ക്കും ചാൾസിനും കത്തെഴുതി. അഭിമുഖത്തിനു ലഭിച്ച വാർത്താപ്രാധാന്യം മൂലമാണ് ആരോപണങ്ങൾ അവഗണിക്കാൻ ബിബിസി നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത്.

ബിബിസിയുടെ ക്ഷമാപണം

അന്വേഷണക്കമ്മിഷൻ ബിബിസിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയതോടെ, ഡയാനയുടെ മക്കളായ ഹാരിയോടും വില്യമിനോടും ബിബിസി മാപ്പപേക്ഷിച്ച് കത്തെഴുതി. ഡയാനയുടെ സഹോദരനും വെയിൽസ് രാജകുമാരനുമായ ഏൾ സ്പെൻസറോടും ബിബിസി മാപ്പു പറഞ്ഞു. വിവാദ അഭിമുഖം നടത്തിയ ലേഖകൻ മാർട്ടിൻ ബഷീറും മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ‘രേഖകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചത് വിഡ്ഢിത്തമായിരുന്നു’ എന്നാണ് മാർട്ടിൻ വിശദീകരിച്ചത്- ‘അതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. എന്നാൽ അഭിമുഖം നടത്തിയതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു’. ബിബിസിയുമായി അഭിമുഖത്തിനു ഡയാന രാജകുമാരിക്കു ശരിക്കും താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണക്കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുവെങ്കിലും അഭിമുഖം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ശരിയായില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടിം ഡേവിയുടെ പ്രതികരണം-‘ഞങ്ങൾക്കു വളരെ ഖേദമുണ്ട്. വ്യക്തമായ വീഴ്ചകൾ കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്...’

വില്യം രാജകുമാരൻ ഭാര്യ കെയ്‌റ്റിനൊപ്പം.

ഡയാനയുടെ മക്കളുടെ പ്രതികരണം

ബിബിസി അഭിമുഖമാണു ഡയാനയെക്കുറിച്ചു തെറ്റായ കഥകൾ ബ്രിട്ടിഷ് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിക്കാൻ കാരണമായതെന്നും ബിബിസി പിഴവു തിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും ഡയാനയുടെ മകൻ വില്യം രാജകുമാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു- ‘അഭിമുഖം കാരണമാണു മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായത്. 1995ൽ ആക്ഷേപം ഉയർന്നപ്പോൾത്തന്നെ ബിബിസി ശരിയായ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന സത്യം അമ്മ അറിയുമായിരുന്നു. അമ്മയെ വഞ്ചിച്ചത് വകതിരിവില്ലാത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടർ മാത്രമല്ല ബിസിസിയെ നയിച്ചിരുന്നവർ കൂടിയാണ്’–വില്യം പറയുന്നു. 1996ൽ ആക്ഷേപം ഉയർന്നപ്പോൾ ബിബിസി ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പരാതികൾ തള്ളുകയാണു ചെയ്തത്.

English Summary: What is the Real Story Behind 1995 BBC Interview with Princess Diana?