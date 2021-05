തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളില്‍ അഭിപ്രായം പറയുമെന്ന് നിയുക്ത സ്പീക്കര്‍ എം.ബി.രാജേഷ്. അഭിപ്രായമില്ലാത്തയാള്‍ എന്നല്ല സ്പീക്കര്‍ എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്‍ഥമെന്നും അദ്ദേഹം മനോരമ ന്യൂസ് ‘പുലര്‍വേള’യില്‍ പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Will comment on political issues outside the Assembly: MB Rajesh