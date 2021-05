ന്യൂഡല്‍ഹി∙ യുഎസ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആന്റിബോഡി മിശ്രിതം ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെത്തി. ഒരു ഡോസിന് 59,750 രൂപ വിലയുള്ള മരുന്ന് സിപ്ലയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

സ്വിസ് മരുന്നു കമ്പനിയായ റോച്ചെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ആന്റിബോഡി കോക്‌ടെയില്‍. കാസിരിവിമാബ്, ഇംഡെവിമാബ് എന്നീ രണ്ട് ആന്റിബോഡികള്‍ ചേര്‍ത്താണ് ഈ മിശ്രിതമുണ്ടാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒക്‌ടോബറില്‍ ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന് കോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോള്‍ ഈ മരുന്നാണു നല്‍കിയത്.



മരുന്നിന്റെ ആദ്യബാച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ ലഭ്യമാക്കിയെന്ന് സിപ്ലയും റോച്ചെയും പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു. രണ്ടാംബാച്ച് ജൂണ്‍ പകുതിയോടെ എത്തിക്കും. രണ്ട് ലക്ഷം രോഗികള്‍ക്കായി ഒരു ലക്ഷം പായ്ക്കറ്റുകളാണ് ആകെ എത്തിക്കുക. ഒരു വയലിലുള്ള മരുന്ന് രണ്ട് രോഗികള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 1,200 മില്ലിഗ്രാം ഡോസിനാണ് (600 മില്ലിഗ്രാം കാസിരിവിമാബ്, 600 മില്ലിഗ്രാം ഇംഡെവിമാബ്) 59,750 രൂപ. രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികളും കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററുകളും വഴിയാണ് മരുന്നു വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

ഈ മാസം ആദ്യമാണ് മരുന്നിന് ഇന്ത്യ അനുമതി നല്‍കിയത്. മനുഷ്യ കോശങ്ങളിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രവേശനം തടയുകയാണ് ഈ മോണോക്ലോണല്‍ ആന്റിബോഡികള്‍ ചെയ്യുന്നത്. വൈറസിന്റെ സ്‌പൈക് പ്രോട്ടീനെതിരെയാണ് മരുന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. 12 വയസിനു മുകളിലുള്ള, കുറഞ്ഞത് 40 കിലോ തൂക്കമുള്ളവര്‍ക്കു ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ളവരുടെ രോഗം മൂര്‍ച്ഛിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മരുന്നു പ്രയോഗിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ നല്‍കാനാകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. രണ്ട് മുതല്‍ എട്ട് ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസിലാണ് മരുന്നു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഒരു രോഗിക്കായി ആദ്യ ഡോസ് നല്‍കാന്‍ വയല്‍ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അടുത്ത രോഗിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡോസ് നല്‍കാന്‍ കഴിയും.

English Summary: Antibody cocktail used to treat Trump launched in India at Rs. 59,750 per dose