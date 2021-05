മിൻസ്ക് ∙ സര്‍ക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ വിദേശ യാത്രാവിമാനം പിടിച്ചെടുത്ത് ബെലാറൂസ് പ്രസിഡന്‍റ് അലക്സാണ്ടര്‍ ലുകാഷെങ്കോ. 170 യാത്രക്കാരുമായി ഏഥന്‍സില്‍നിന്ന് ലിത്വാനിയയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വിമാനമാണ് വ്യാജസന്ദേശം നല്‍കി നിര്‍ബന്ധിതമായി നിലത്തിറക്കിയത്.

സംഭവത്തില്‍ രാജ്യാന്തരസമൂഹം കടുത്ത അമര്‍ഷവും ആശങ്കയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഏഥന്‍സില്‍നിന്ന് ലിത്വാനിയയിലെ വില്‍നൂയിസിലേക്ക് പറക്കുകയായിരുന്ന വിമാനം ബെലാറൂസിനു മുകളിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കണമെന്ന സന്ദേശം പൈലറ്റിന് ലഭിച്ചത്. വിമാനത്തിനു ബോംബ് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളിന്‍റെ സന്ദേശം.

ബെലാറൂസ് തലസ്ഥാനമായ മിന്‍സ്‌കിലെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ലാന്‍ഡ് ചെയ്യാനുള്ള നിര്‍ദേശം പൈലറ്റ് അനുസരിച്ചു. ബെലാറൂസ് സൈന്യത്തിന്‍റെ മിഗ്-29 ഫൈറ്റര്‍ ജെറ്റും വിമാനത്തിന് അകമ്പടിയേകി. വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ചാണു ബെലാറൂസ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ചതി പൈലറ്റിനും യാത്രക്കാര്‍ക്കും മനസ്സിലായത്.

സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ വാര്‍ത്തകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ റൊമാന്‍ പ്രൊട്ടസോവിച്ച് ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പ്രൊട്ടസോവിച്ചിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വിമാനത്തിന് യാത്രാ അനുമതി നല്‍കി. ബെലാറൂസ് പ്രസിഡന്‍റ് അലക്സാണ്ടര്‍ ലുകാഷെങ്കോയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേല്‍നോട്ടത്തിലായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തുണയോടെയുള്ള വിമാനം തട്ടിയെടുക്കല്‍.

ലുകാഷെങ്കോയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെ ബെലാറൂസിൽ വന്‍ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭമാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും നിരവധി സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. വിമാനം തട്ടിയെടുക്കലിനെ യുഎസും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനും അപലപിച്ചു. റഷ്യന്‍ പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രസിഡന്‍റ് ലുകാഷെങ്കോ ഭരണം തുടരുന്നത്.

