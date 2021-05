‘കുട്ടികളിലെ കോവാക്സീൻ പരീക്ഷണം ഉടൻ; ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ അംഗീകാരത്തിനും ശ്രമം’

ഹൈദരാബാദ്∙ ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ വാക്സീൻ, ഹൈദരാബാദിലെ ഭാരത് ബയോടെക്ക് വികസിപ്പിച്ച കോവാക്സിൻ കുട്ടികളില്‍ ഉടൻ പരീക്ഷണം തുടങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ജൂണിൽ പരീക്ഷണം തുടങ്ങിയേക്കുമെന്നും ഈ വർഷം മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഇതിനു ലൈസൻസ് കിട്ടിയേക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മരുന്നു കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷനൽ അഡ്വോക്കസി മേധാവി ഡോ. റേച്ചസ് എല്ല പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ഫിക്കി ലേഡീസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ വെർച്വൽ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘നിലവിൽ വാക്സീൻ ഉത്പാദനം പരമാവധി കൂട്ടുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ 700 മില്യൺ ഡോസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സർക്കാരിൽനിന്ന് പൂർണ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരത് ബയോടെക്കും ഐസിഎംആറും ചേർന്നാണ് വാക്സീൻ വികസിപ്പിച്ചത്. 1500 കോടി രൂപയുടെ വാക്സീന് കേന്ദ്രം മുൻകൂർ പണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവിലേക്കും ഗുജറാത്തിലേക്കും കമ്പനി പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, കോവാക്സിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നു. ഈ വർഷം മൂന്നാം പാദത്തിന്റെ അവസാനമോ നാലാം പാദത്തിലോ അതുണ്ടാകും’ – ഡോ. റേച്ചസ് എല്ല വ്യക്തമാക്കി.

(Photo by Arun SANKAR / AFP)

രാജ്യാന്തര യാത്രകൾക്ക് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ അംഗീകാരമുള്ള വാക്സീനുകൾ എടുക്കുന്നവർക്കാണ് അനുമതി. നിലവിൽ കോവാക്സിൻ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ എമർജൻസി യൂസ് ലിസ്റ്റിങ്ങിൽ (ഇയുഎൽ) പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ കോവാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് രാജ്യാന്തര യാത്രകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയേക്കില്ല.

‘നിലവിൽ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വാക്സീൻ നൽകാൻ അനുമതിയില്ല. ഇവർക്കായുള്ള പ്രത്യേക ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയശേഷമേ ഈ അനുവാദം നൽകുകയുള്ളൂ. ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വാക്സീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാനാകും. സമൂഹം ആർജിത പ്രതിരോധം നേടും.

നിലവിൽ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കും 70:20:10 എന്ന അനുപാതത്തിൽ വാക്സീൻ നൽകാനാണ് നിർദേശം. ഏതെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുമായി സഹകരിച്ചുവേണം ചെയ്യാൻ’ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Bharat Biotech May Begin Covaxin Trials on Kids in June, WHO Approval Also on Cards