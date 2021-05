ന്യൂഡൽഹി∙ യുഎസിലെ വൻകിട മരുന്നു ഉത്പാദകരായ ഫൈസറും മോഡേർണയും നേരിട്ട് ഡൽഹി സർക്കാരിന് വാക്സീൻ നൽകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി മാത്രമേ ഇടപാടുള്ളൂവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, ആവശ്യത്തിന് വാക്സീൻ ഡോസുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ 18 – 44 പ്രായപരിധിയിൽ ഉള്ളവരുടെ വാക്സിനേഷൻ ഡൽഹിയിൽ ശനിയാഴ്ച നിർത്തിവച്ചിരുന്നു.

ഫൈസറിന്റെയും മോഡേർണയുടെയും നിലപാട് ഇതായതിനാൽ കേന്ദ്രം നേരിട്ട് വാക്സീൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നൽകണമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ തിങ്കളാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു. പഞ്ചാബും സമാന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മോഡേർണ കമ്പനിയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യില്ലെന്ന നിലപാടാണ് കമ്പനി പഞ്ചാബിനെയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എല്ലാ മാസവും കുറഞ്ഞത് 80 ലക്ഷം വാക്സീൻ ആണ് ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യം. എന്നാൽ മേയിൽ മാത്രം 16 ലക്ഷം ഡോസുകളെ ലഭിച്ചുള്ളൂവെന്നും ജൂണിലെ ക്വാട്ടയിൽ കുറവുവരുത്തി 8 ലക്ഷമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ശനിയാഴ്ച അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

നാലു നിർദേശങ്ങളാണ് കേജ്‌രിവാൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം രാജ്യാന്തര വാക്സീൻ ഉത്പാദകരോടു സംസാരിച്ച് അവ വാങ്ങി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു വിതരണം ചെയ്യണം. ഇത്തരം വാക്സീൻ നിർമാതാക്കൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വാക്സീൻ നിർമിക്കാൻ അനുമതി നൽകണം. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വാക്സീൻ ശേഖരിച്ചുവച്ച രാജ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വാക്സീൻ നിർമാതാക്കളും ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിടണമെന്നും കേന്ദ്രത്തിനയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു. ഡൽഹിയിൽ തുടർച്ചയായി ആറാം ആഴ്ചയും ലോക്‌ഡൗൺ തുടരുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച 2.5 ശതമാനത്തിലും താഴെ ടിപിആർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: "Pfizer, Moderna Won't Sell Shots To Us. They Said...": Arvind Kejriwal