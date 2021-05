ഗംഗാനദിയിലെ മൃതദേഹങ്ങൾ: പൂർണ ഉത്തരവാദി കേന്ദ്രമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് രണ്ടാംതരംഗത്തിൽ രാജ്യം അകപ്പെട്ടിരിക്കെ, ഗംഗാനദിയിൽ അടുത്തിടെ കൂട്ടമായി മൃതദേഹങ്ങൾ ഒഴുകിയ സംഭവത്തിൽ പൂർണ ഉത്തരവാദി കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. നദിയിലൂടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഒഴുക്കിയതിൽ ബന്ധുക്കളുടെ വേദന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അതവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

‘മൃതദേഹങ്ങളുടെ ചിത്രം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നില്ല. രാജ്യമാകെയും ലോകവും ആ ദുരിതചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു. പക്ഷേ, ഗംഗയിലൂടെ മൃതദേഹം ഒഴുക്കേണ്ടി വന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വേദന മാത്രം ഒരാളും കണ്ടില്ല. കുഴപ്പം ആ ബന്ധുക്കളുടേതല്ല. അതിൽ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ പ്രശ്നവുമില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു മാത്രമാണു സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം’– ഹിന്ദിയിൽ കുറിച്ച ട്വീറ്റിൽ രാഹുൽ ആരോപിച്ചു.



ബിഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും നദികളിലൂടെ നിരവധി മൃതദേഹങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു രാഹുലിന്റെ പരാമർശം. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഭവം നാട്ടുകാരിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. കോവി‍ഡ് നേരിടുന്നതിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണമെന്നും കാര്യക്ഷമമായ നടപടികളുണ്ടാകണമെന്നും മുതിർന്ന സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂട്ടായ്മ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണു രാഹുലിന്റെ വിമർശനം.



