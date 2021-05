രണ്ടാം തരംഗത്തിലെ മരണം: സൂക്ഷിക്കണം ഈ രണ്ട് വിഭാഗക്കാർ; കണക്കുകൾ സത്യമോ?

തിരുവനന്തപുരം/കൊല്ലം∙ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിലും മരണക്കണക്കിൽ മുന്നിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല. മേയ് 1 മുതൽ 23 വരെയുണ്ടായ 1858 മരണങ്ങളിൽ 419 എണ്ണം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ആകെ മരണങ്ങളിൽ 22.5%. രണ്ടാമത് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ്–260. കോഴിക്കോട്–240, തൃശൂർ–210, എറണാകുളം 171 എന്നിങ്ങനെയാണ് മരണം കൂടുതലുള്ള ജില്ലകൾ. അതേസമയം, ഇടുക്കിയിൽ മൂന്നും കാസർകോട് ആറും മരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ രേഖകളിലുള്ളത്. രോഗവ്യാപനം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ജില്ലകളിലൊന്നായ മലപ്പുറത്ത് ഇതുവരെ 51 മരണങ്ങൾ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുളളൂ. 23ലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പാലക്കാട്ട് 38, കോഴിക്കോട്ട് 28 മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് 4 മരണങ്ങൾ മാത്രം.

അതേസമയം, കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ മരണവും മാതൃമരണനിരക്കും ഉയരുകയാണെന്നു കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യ തരംഗത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കൂടുതൽ ഗർഭിണികൾ രോഗം ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ. 3 മാസത്തിനിടെ 18 ഗർഭിണികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരായി മരിച്ചത്. ആദ്യ തരംഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഏഴു മരണങ്ങൾ മാത്രം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മാത്രം ആദ്യ തരംഗത്തിനിടെ 1300 പ്രസവങ്ങൾ നടന്നതിൽ ഒരു മരണം മാത്രമായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. കോവിഡ് ബാധിതരായ ഗർഭിണികൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടേറെയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സാധാരണ പനിയിൽ കവിഞ്ഞ് രോഗം ഗുരുതരമാവുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.



മരണസംഖ്യ കൃത്യമോ?

കോവിഡ് ബാധയെത്തുടർന്നുള്ള മരണങ്ങൾ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു മറച്ചുവയ്ക്കുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ മുതൽ ആരോപണമുണ്ട്. ചില ജില്ലകളിൽ കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്കും മരണക്കണക്കുകളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയ ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളൊന്നും സർക്കാർ കണക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ശാസ്ത്രീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം കണക്കെടുത്താൽ നിലവിലെ 7554 (മേയ് 24 വരെ) മരണങ്ങളുടെ രണ്ടിരട്ടിയെങ്കിലും മരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ, ഐസിഎംആറിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് കോവിഡ് മരണങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള മരണങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള സമിതി പരിശോധിച്ചാണ് കോവിഡ് മരണമാണോ അല്ലയോ എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ?

കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ കണക്കിൽ ജില്ലകൾ തമ്മിൽ ഇത്രയും വലിയ വ്യത്യാസം വരാൻ ഇടയില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യ, ഡേറ്റ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. കോവിഡ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെയും ഒളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും വ്യത്യാസമാണ് കണക്കിൽ വലിയ അന്തരത്തിനു കാരണമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കോവിഡ് മരണക്കണക്കിൽ സർക്കാർ കൃത്രിമം നടത്തുന്നുവെന്ന് ഡേറ്റ സഹിതം തുടക്കം മുതൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഡോ.എൻ.എം.അരുൺ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘കോവിഡ്‌ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പോസിറ്റീവ്‌ കേസുകൾ ഉണ്ടായത്‌ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനം കോഴിക്കോടിനും 3, 4 സ്ഥാനങ്ങൾ മലപ്പുറത്തിനും തൃശൂരിനുമാണ്.

അഞ്ചാം സ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തിനും ആറാം സ്ഥാനം പാലക്കാടിനുമാണ്. എന്നാൽ മേയ്‌ മാസത്തെ ഔദ്യോഗിക മരണം കണക്കുകൾ പ്രകാരം മറ്റ്‌ ജില്ലകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എറണാകുളത്തും മലപ്പുറത്തും മരണം വളരെ കുറവ്‌. മാധ്യമ സമ്മർദം കാരണം പാലക്കാട്ടെയും പത്തനംതിട്ടയിലെയും കണക്കുകളിൽ കുറച്ച്‌ വർധനവുണ്ട്. സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ കേസ്‌ ഫേറ്റലിറ്റി റേറ്റിൽ ജില്ലകൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വലിയ വ്യത്യാസം മരണങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ കാരണമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്’.

മരണക്കണക്കിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തു പോലും കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള എല്ലാ മരണങ്ങളും രേഖകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷന്റെ ശാന്തികവാടം ശ്മശാനത്തിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജനുവരി മുതൽ മേയ് വരെ 615 കോവിഡ് ബാധിതരുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതേ കാലയളവിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു ജില്ലയിൽ ആകെ മരിച്ചത് 762 പേരാണെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്ക്. മറ്റു ശ്മശാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം കോവിഡ് മരണക്കണക്ക് ഔദ്യോഗിക കണക്കിനേക്കാൾ വളരെയേറെ കൂടുതലാണെന്നു വ്യക്തം.

ചെറുപ്പക്കാരുടെ മരണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു

സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും 60 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ, രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ യുവാക്കളുടെ മരണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗികരേഖകളിൽ വ്യക്തമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി മുതൽ 2021 മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം മരിച്ചവരിൽ 76.03 ശതമാനം 60 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. 44നും 59നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ 18.56%. 30നും 44നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ 4.21%. 18നും 30നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ 0.88%.

എന്നാൽ, കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗമുണ്ടായ ഏപ്രിൽ മുതൽ മേയ് 20 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 60 വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ മരണക്കണക്ക് 69.15% വരെയായി കുറഞ്ഞു. 44നും 59നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ 23.38 ശതമാനം വരെയും 30നും 44നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ 6.7 ശതമാനം വരെയും 18–30 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർ 1.66 ശതമാനം വരെയും വർധിച്ചു. 60 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ ഭൂരിഭാഗവും വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയതാണ് മരണനിരക്ക് കുറച്ചത്.

ഗർഭിണികളെ രണ്ടാം തരംഗം ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

കോവിഡ് ബാധിതരായ ഗർഭിണികളിൽ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ്. പ്രമേഹമുള്ളവർ, 35 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ, അമിതവണ്ണം ഉള്ളവർ എന്നിവർ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ്. കടുത്ത ശ്വാസംമുട്ടലും ന്യുമോണിയയുമാണ് പലരെയും മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഗർഭകാലത്ത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുമെന്നതിനാല്‍ ഗർഭിണികളെ കാറ്റഗറി ബി കോവിഡ് രോഗികളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തുക. രോഗം ബാധിക്കുന്നവർ ആദ്യ തരംഗത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തീവ്രമായ സി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വേഗം മാറുന്നു എന്നാണ് വിവിധ കോവിഡ് ആശുപത്രികളിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ. കൊല്ലം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്ന 15 കോവിഡ് ബാധിതരായ ഗർഭിണികളിൽ 2 പേർ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. പ്രസവമടുത്ത മറ്റ് 4 പേർ ഓക്സിജൻ പിന്തുണയിലും. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മാത്രം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 3 മാതൃമരണങ്ങൾ.

ഉയരുന്ന സിസേറിയൻ

സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ സിസേറിയൻ നിരക്ക് ഇക്കാലയളവിൽ വർധിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ കാര്യത്തിൽ അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കാനാവില്ല എന്നതു കൊണ്ടാണിത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ പലർക്കും സിസേറിയനിലൂടെ കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച ഗർഭിണികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും നവജാതശിശുക്കളെ രക്ഷിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തൃശൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച ഗർഭിണിയുടെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമായതിനെത്തുടർന്ന് സിസേറിയനിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് യുവതി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. 7 മാസത്തിനു ശേഷം കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നവരിലാണ് അവസ്ഥ സങ്കീർണമാവുന്നത്. വയനാട് 6 മാസം ഗർഭിണിയായ ഡോക്ടറും രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല.

ആശങ്ക പലവിധം

കോവിഡ് ബാധിതരായ ഗർഭിണികളുടെ പ്രസവത്തിന് പ്രത്യേക മുറിയും സജ്ജീകരണങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ചെറിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ഗർഭിണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും പ്രത്യേക ലേബർ റൂമുകൾ ഇല്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ പ്രസവം നടക്കില്ല. എല്ലാ ജില്ലകളിലും സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമാണ് കോവിഡ് ബാധിതരായ ഗർഭിണികളുടെ പ്രസവമെടുക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളത്.

ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ മാത്രമാണ് പലരും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയുന്നതിനാൽ അവസാന നിമിഷം ആശുപത്രി കണ്ടെത്തേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട്. 9 മാസത്തോളം ചികിത്സിച്ച ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയും പരിചയമുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയും വിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്കു പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഗർഭിണികളിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും ഗുരുതരമാകുന്നില്ലെന്നും മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

ശ്രദ്ധിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങൾ

ഗർഭിണികൾ പരമാവധി വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയണം. വീടിനുള്ളിലെ പൊതു ഇടങ്ങളിലും മാസ്ക് ധരിക്കണം. വീട്ടിൽ ശുചിമുറിയോട് കൂടിയ കിടപ്പുമുറി ഗർഭിണിക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകുക. പൊതുശുചിമുറി ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം അണുവിമുക്തമാക്കുക. പുറത്തു പോയി വരുന്നവർ ഗർഭിണിയുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ബന്ധുവീടുകളിലും അയൽവീടുകളിലും പോകരുത്. വീട്ടിൽ സന്ദർശകരെയും ഒഴിവാക്കണം. പോഷകാഹാരം കഴിക്കുകയും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാം. അവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ആശുപത്രിയിൽ പോകുക. ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ ‘ഇ–സഞ്ജീവനി’യിലൂടെ പരിഹാരം തേടാം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മാനസികോല്ലാസം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇരട്ടി ജാഗ്രത വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും മാനസികാരോഗ്യം തകർക്കുന്ന ആശങ്ക വേണ്ട.

English Summary: Most Covid19 Deaths in Thiruvananthapuram; More Pregnant Women Dies of Covid in Second Wave