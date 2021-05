24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ യാസ് അതിതീവ്ര ചുഴലിയാകും: ബുധനാഴ്ച കരതൊടും

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപം കൊണ്ട യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റും അതിനടുത്ത 24 മണിക്കൂറില്‍ അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റുമായി മാറുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ബുധനാഴ്ച ബംഗാള്‍, ഒഡിഷ തീരത്ത് യാസ് കര തൊടുമെന്നും മണിക്കൂറില്‍ 160 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റ് വീശുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പടിഞ്ഞാറന്‍ തീരത്തു വീശിയ ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനു സമാനമായ തരത്തില്‍ ശക്തമായിതന്നെ യാസും വീശിയടിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിഗമനം. ഒമാനാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേര്‍ഷ്യനില്‍ മുല്ലപ്പൂ എന്ന് അര്‍ഥം വരുന്ന ‘യാസ്’ എന്നു പേരു നല്‍കിയത്.

കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തില്‍ കേരളമില്ലെങ്കിലും ബുധനാഴ്ച വരെ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നു കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു. ചില ജില്ലകളില്‍ യെലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിങ്കള്‍, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളില്‍ തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ എറണാകുളം വരെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് പോര്‍ട്ട് ബ്ലെയറില്‍നിന്ന് 600 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് യാസ് ഉള്ളത്. ബംഗാളിലും ഒഡിഷയിലും അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശമാണു നല്‍കിയത്.

26ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പാരദീപ്, സാഗര്‍ ദ്വീപുകള്‍ക്കിടയില്‍ അതിതീവ്ര ചുഴലിയായി യാസ് കരതൊടാനുള്ള സാധ്യതയാണു കണക്കാക്കുന്നത്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സംഘം, സൈന്യം, തീരരക്ഷാസേന എന്നിവര്‍ എത്തി. ബംഗാളില്‍ 32 എന്‍ഡിആര്‍എഫ് സംഘങ്ങളും ഒഡിഷയില്‍ 28 സംഘങ്ങളുമാണ് എത്തിയത്. ഒരു വിഭാഗം ആന്ധ്ര, തമിഴ്‌നാട്, ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലും തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഡിഷ, ആന്ധ്ര, ബംഗാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും ആന്‍ഡമാന്‍ ഗവര്‍ണറുമായും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിതാ ഷാ ചര്‍ച്ച നടത്തും.

English Summary: Cyclone Yaas To Intensify Into "Very Severe" Storm, Landfall Wednesday