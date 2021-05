ഇന്ത്യ – ഇസ്രയേൽ വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നു; 31ന് ആദ്യ വിമാനം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നു. ഈ മാസം 31ന് ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ആദ്യ വിമാനം സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ടുണ്ട്.



മേയ് 21ന് ശേഷം ഇസ്രയേൽ വീസ അനുവദിച്ചവർക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുക. മുൻപ് വീസ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ പുതുക്കണം. 72 മണിക്കൂർ മുൻപുള്ള കോവിഡ് ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാ ഫലം യാത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. നിർബന്ധിത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനല്‍ ക്വാറന്റീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ യാത്രക്കാർ പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി നിവേദനങ്ങൾ പ്രവാസികൾ നൽകിയിരുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Flight service from India to Israel will resume