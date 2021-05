ഓരോ ഫയലും ജീവിതം; മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസിലെ ഫയൽനീക്കം എങ്ങനെ?

കോട്ടയം ∙ രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിലെ ഭൂരിപക്ഷം മന്ത്രിമാരും പുതുമുഖങ്ങളാണ്. എങ്ങനെയാണു മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസിൽ ഫയൽ നീക്കം നടക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. ഓരോ ഫയലും ഓരോ ജീവിതമാകയാൽ പ്രത്യേകിച്ചും. ഫയലിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകുന്നതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്.

1) വിഷയം വീതിച്ചുനൽകും



മന്ത്രിമാരെ സഹായിക്കാനാണു പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിമാർ സ്വന്തം വകുപ്പുകളിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ സ്പെഷൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, അസി.പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർക്കു വീതിച്ചു നൽകും. ഇവർ പഠിക്കുന്ന ഫയൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി വഴി മന്ത്രിയുടെ മുന്നിൽ എത്തും.

∙ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിനു ഫയലിൽ എഴുതാനോ തീരുമാനം എടുക്കാനോ അധികാരമില്ല. അവരുടെ കുറിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രി ഫയലിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കും.

∙ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ചു തയാറാക്കുന്ന പ്രത്യേക കുറിപ്പ് ഫയലിനൊപ്പം ചേർത്തു താഴേക്കു വിടാൻ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിനു സാധിക്കും. മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം ഇതാണ് എന്നായിരിക്കും കുറിപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക.

2) നിവേദനം കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ



∙ മന്ത്രിക്കു നിവേദനം ലഭിച്ചാൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഉത്തരവിടാം.

∙ കൂടുതൽ പരിശോധന വേണ്ടതാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പു സെക്രട്ടറിക്കു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഫയൽ അയയ്ക്കും.

∙ വകുപ്പു മേധാവിയുടെ അഭിപ്രായം വേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഫയൽ വകുപ്പു മേധാവിയുടെ ഓഫിസിലേക്ക്. കലക്ടർമാരുടെയോ വകുപ്പു ജില്ലാ ഓഫിസർമാരുടെയോ അഭിപ്രായം തേടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഫയൽ അവിടേക്ക്.

∙ ഇവരെല്ലാം പഠിച്ച ശേഷം ഇതു സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ വകുപ്പു മേധാവി വഴി തിരികെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക്. ഈ ഫയൽ വകുപ്പു സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ചു തീരുമാനം എടുക്കും. സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ അധികാരമില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിക്കു ഫയൽ കൈമാറും.

3) ഉത്തരവിറക്കുന്നത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി



മന്ത്രി തീരുമാനം എടുത്താൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി അയയ്ക്കും. വകുപ്പു സെക്രട്ടറിയോ ചുമതലപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ (അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവർ) ഉത്തരവ് ഇറക്കും.

4) കൂടുതൽ വകുപ്പുകളിലേക്ക്



ധനവകുപ്പിന്റെയോ നിയമ വകുപ്പിന്റെയോ അംഗീകാരം വേണ്ടതാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർക്ക് അയയ്ക്കും. ധന, നിയമ മന്ത്രിമാർ വകുപ്പു സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഫയൽ അയയ്ക്കും. അവരുടെ അഭിപ്രായം കിട്ടിയശേഷം ധന, നിയമ മന്ത്രിമാർ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി ഫയൽ മാതൃവകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിക്ക് അയയ്ക്കും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാതൃ വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിക്കു തീരുമാനം എടുത്തു ഉത്തരവ് ഇറക്കാം.

5) ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്



മുഖ്യമന്ത്രി തലത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട വിഷയമാണെങ്കിൽ ഫയൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയയ്ക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിൽ ഉത്തരവിട്ട് മന്ത്രിക്കു മടക്കി അയയ്ക്കും.

∙ നയതീരുമാനം വേണ്ട വിഷയം ആണെങ്കിൽ ഫയൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വയ്ക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിക്കും. തുടർന്നു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഫയൽ അയയ്ക്കും.

∙ ചീഫ് സെക്രട്ടറി തയാറാക്കുന്ന പ്രത്യേക കുറിപ്പ് (കാബിനറ്റ് നോട്ട്) ആണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു വരിക.

∙ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനം എടുത്താൽ അതിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി തയാറാക്കും. ഈ മിനിറ്റ്സ് സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറിക്കു ഫയൽ കൈമാറും. വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറി സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കും.

∙ ഫയലിന്റെ പുരോഗതി www.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കും.

English Summary: How a file moving in Kerala Ministers office, Manual of office procedure