ബിജെപിക്ക് തോൽവിയേക്കാൾ പ്രഹരം; കുഴൽപ്പണത്തിൽ കുരുങ്ങുമോ നേതാക്കൾ?

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോൽവിക്കു പിന്നാലെ കുഴൽപ്പണ കേസ് അന്വേഷണം സംസ്ഥാന നേതാക്കളിലേക്കും വന്നതോടെ ബിജെപിയിൽ പ്രതിസന്ധി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയിലും കുഴൽപ്പണക്കേസിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളിലും ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വവും കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. ബിജെപിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സംഘത്തിലെ ചുമതലപ്പെട്ടവർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിടിപ്പുകേടുണ്ടായെന്ന് ആർഎസ്എസ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇത്രയേറെ പണിയെടുത്തിട്ടും വൻതോതിൽ വോട്ടുകുറഞ്ഞതിൽ ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും കേരളഘടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കടുത്ത നിരാശയിലും അതൃപ്തിയിലുമാണ്. കുഴൽപ്പണക്കേസിലും ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് നേരെ ഉയർന്ന ആരോപണം ദേശീയതലത്തിൽ പോലും പാർട്ടിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന ആശങ്കയും കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിനുണ്ട്.

തൃശൂർ, കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിജെപിയുടെ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ഗണേഷിനെയാണെന്നത് ആർഎസ്എസ് ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നു. ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ആർഎസ്എസ് ബിജെപിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് എം.ഗണേഷ്. ആർഎസ്എസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലുള്ള തസ്തികയായ പ്രാന്തിയ പ്രചാർ പ്രമുഖ് തസ്തികയിൽനിന്നാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന തസ്തികയിലേക്കു പോയത്. സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചെലവുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ചിലരുടെ ഫോൺകോളുകളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് ഇനിയും ബിജെപിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കളിലേക്കു പോകാൻ പൊലീസ് തയാറെടുക്കുകയാണ്.

ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് ആശങ്ക

ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ മാത്രമാണ് ബിജെപി ഇൗ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ െചലവുകൾക്കായി നടത്തിയതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇൗ കേസ് എവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നതിൽ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് ആശങ്കയുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് കുഴൽപ്പണക്കടത്തിലെ പതിവു സംഘങ്ങളിൽ മാത്രമൊതുങ്ങുന്ന കേസ് എന്ന നിലയ്ക്കു പോയിരുന്നെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളുടെ ഫോൺകോളുകളാണ് ബിജെപിയുടെ നേതാക്കളിലേക്കെത്തിച്ചത്. ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയെന്ന തരത്തിൽ മാത്രമാണ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ആരംഭത്തിൽ പലരും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും ഇടതുസർക്കാർ തുടർഭരണത്തിലേക്കെത്തിയതോടെ കേസിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. ഇതോടെയാണ് കേസിൽ 19 പ്രതികളെ ഉടനടി പൊലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തതത്. അവരിൽനിന്ന് ബിജെപി തൃശൂർ ജില്ലാ നേതാക്കളിലേക്കും അവിടെനിന്നും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്കുമെത്തുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധയുമെത്തുകയാണ്.



കേസിൽ ഗൗരവമായ നടപടികളൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വം കരുതുന്നു. കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ കേസ് തള്ളിപ്പോകുമെന്നൊക്കെ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് ആശ്വസിക്കാൻ നിയമോപദേശമുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ ബിജെപി നേതൃത്വം എത്തപ്പെടുന്നത് വലിയ നാണക്കേടായി എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർഎസ്എസ് കടുത്ത അതൃപ്തിയറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ ആരോപണവിധേയമായി നിൽക്കുന്നത് ബിജെപിയെന്ന ദേശീയ പാർട്ടിയാണെന്നതാണു പ്രശ്നം.



ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഓരോ ദിവസവും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ബിജെപി നേതാക്കൾ എങ്ങനെ ഇത്തരം പണമിടപാടിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്നു, അതിലെ യാഥാർഥ്യമെന്ത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇനി പുറത്തുവരാനുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ ഇടപാടുകളാണോ ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്നും നേതാക്കളുടെ പടലപിണക്കമാണോ പണം തട്ടിയെടുപ്പിന് പിന്നിലെന്നുമാണ് ബിജെപിയിലും അന്വേഷണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പണമെത്തിക്കുകയെന്നത് പതിവാണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പാർട്ടി പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യമാകും. ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പങ്ക് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത്രയും അലംഭാവം എങ്ങനെയുണ്ടായെന്നും അതും കൊണ്ടുപോയ പണം തട്ടാൻ എന്തിനു ശ്രമം നടന്നുവെന്നൊക്കെ ബിജെപിയിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ചോദ്യമുയർത്തുന്നു.



കൊടകര കേസിലെ പ്രതികൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ.

കേസ് എങ്ങോട്ടു പോകും?



ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കേസ് എത്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിനാകില്ലെന്നതാണ് ബിജെപിക്കു ലഭിക്കുന്ന നിയമോപദേശം. കൊടകരയിൽവച്ച് പണം മോഷ്ടിച്ച കേസ് മാത്രമാണ് േകരള പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. പണത്തിന്റെ ഉറവിടം തേടുന്നതിന് കേരള പൊലീസിന് അധികാരമില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗമായ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് ബിജെപിക്കു ലഭിക്കുന്ന നിയമവശം. മാത്രമല്ല, പണം വന്നത് കർണാടകയിൽനിന്നാണെന്നതിനാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്നുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്നതിനാലും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിലേക്ക് അന്വേഷണമെത്തിയേക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി കരുതുന്നത്.



എന്നാൽ സംസ്ഥാനസർക്കാരിന് വീണു കിട്ടിയ അവസരമെന്ന നിലയിൽ ബിജെപിയെ വെളളം കുടിപ്പിക്കാനാകും സിപിഎം ഇൗ കേസിനെ ഉപയോഗിക്കുക. സ്വർണ–ഡോളർ കടത്തു കേസുകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളായ ഇഡിയും കസ്റ്റംസുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിന് പ്രതികാര അവസരമായി സിപിഎം ഇൗ കേസിനെ കാണുകയും ചെയ്യും. തുടർനടപടികൾ എത്ര കണ്ട് നിയമവഴിയിലും അന്വേഷണത്തിലും മുന്നോട്ടുപോകുന്നുവെന്നല്ല, ഇത്തരമൊരു മോശം കേസിലൂടെ ബിജെപി കേരളഘടകത്തിന്റെ ‘ഇമേജ്’ തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയമായ വശം. ഇനി പണത്തിന്റെ ഉറവിടം തേടി കേരള പൊലീസ് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കാര്യമായി ശ്രമിച്ചാൽ അത് എവിടെവരെയെത്തി നിന്നാലും ബിജെപിയെ കാര്യമായി പ്രതിരോധത്തിലുമാക്കും. ഒരുപക്ഷേ പല നേതാക്കൾക്കും ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ സമ്മാനിക്കാൻ പോന്നതുമായിരിക്കും ആ അന്വേഷണം.



കുഴൽപ്പണക്കേസിലെ പ്രതികൾ.

എന്താണ് കുഴൽപ്പണക്കേസ്?



കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മൂന്നിനു പുലർച്ചെയാണ് കൊടകര ദേശീയ പാതയിൽ കാറപകടമുണ്ടാക്കി ക്രിമിനൽ സംഘം പണം തട്ടിയത്. 25 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നായിരുന്നു കേസ്. ഡ്രൈവർ ഷംജീറാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന പരാതി കൊടകര സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയത്. ഇത് ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫണ്ടായിരുന്നെന്ന ആരോപണം സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും ഉൾപ്പെടെ ഉന്നയിച്ചു. യഥാർഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മൂന്നരക്കോടിയാണെന്ന് അതിനിടെ പൊലീസ് സംശയവും ഉന്നയിച്ചു. പിടികൂടിയവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽനിന്ന് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു കോടിയോളം രൂപയും അന്വേഷണത്തിനിടെ കണ്ടെത്തി. ആർക്കൊക്കെ നൽകാനാണു പണം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണം ബിജെപിയുടേതല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.



English Summary: How BJP Got Trapped in Kodakara Pipe Money Case and What is Next?