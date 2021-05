‘മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് വാക്സീൻ വൻ തോതിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടി; ഇന്ത്യ വൈകിപ്പോയി’

ന്യൂഡൽഹി ∙ പല രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ വലിയ തോതിൽ വാങ്ങുന്നതിൽ ഇന്ത്യ വൈകിയെന്നു മുതിർന്ന വൈറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. ഗഗൻദീപ് കാങ്. സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ വിതരണ സമിതിയിലെ അംഗമാണു ഗഗൻദീപ്.

മറ്റു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരു വർഷമായി വാക്സീനുകൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം രൂക്ഷമായതോടെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡിഷ, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആഗോള ടെൻഡർ വഴി നേരിട്ടു വാക്സീൻ വാങ്ങാൻ നീങ്ങുമ്പോഴാണു ഗഗൻദീപിന്റെ വിമർശനം.

വാക്സീന്റെ അഭാവത്തിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. സൈഡസ് കാഡില, ബയോളജിക്കൽ ഇ തുടങ്ങി ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ തയാറാകുന്ന വാക്സീനുകൾ നിർമിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളെയും സമീപിക്കണമെന്നു ഗഗൻദീപ് പറഞ്ഞു. അവരോട് കഴിയുന്നത്ര ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ പറയുക. ഈ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ഡോസുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

തീർച്ചയായും റിസ്ക് എടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിലേക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നു ഗഗൻദീപ് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ വിദേശത്തേക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്തതടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാക്സീൻ നയം വ്യാപകമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

