തിരുവനന്തപുരം∙ മേയ് 25ന് ചേരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. സ്പീക്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫും മത്സരിക്കും. പി.സി.വിഷ്ണുനാഥാണ് സ്ഥാനാർഥി. എം.ബി.രാജേഷാണ് എൽഡിഎഫിന്റെ സ്പീക്കർ സ്ഥാനാർഥി.



English Summary: Kerala assembly will elect the speaker on Tuesday