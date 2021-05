മുംബൈ∙ അറബിക്കടലിലെ ബാര്‍ജ് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം എട്ടായി. ഒരു മലയാളിയുടെ മൃതദേഹം കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി എസ്.വിവേകിന്റെ മരണമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ മലയാളികളെയും കണ്ടെത്തി. നാവികസേന തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. പി–305 ബാർജ് ദുരന്തത്തിൽ ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 72 ആയി.

അതേസമയം ചുഴലിക്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിയ ബാർജ് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നാവികസേന കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ബാർജ് ഓയിൽ റിഗ്ഗിൽ ഇടിച്ചു മുങ്ങിയത്.



