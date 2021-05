യുപിയില്‍ മാംസം കടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് യുവാവിന് മർദനം; പിന്നാലെ പൊലീസ് കേസും

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാംസം കടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് യുവാവിനെ ഗോരക്ഷകർ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് മൊറാദാബാദ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. മർദനത്തിനിരയായ ആൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മൃഗത്തെ കൊല്ലുക, കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുക, പകർച്ചവ്യാധി പരത്തുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ്. മുഹമ്മദ് സാക്കിർ എന്നയാളാണ് മർദിക്കപ്പെട്ടത്.

സാക്കിറിന്റെ സഹോദരന്റെ പരാതിയിൽ മർദിച്ചവർക്കെതിരേയും പൊലീസ് കേസെടുത്തു. 50 കിലോ പോത്തിറച്ചിയുമായി സാക്കിറും സഹായിയും സ്കൂട്ടറിൽ പോകുകയായിരുന്നു. ഗോരക്ഷകർ തടഞ്ഞുനിർത്തി 50,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സാക്കിറിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങിയ ശേഷം ലാത്തികൊണ്ട് മർദിക്കുകയായിരുന്നു.



സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മർദനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മനോജ് താക്കൂറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസ് തയാറായില്ലെന്ന് സാക്കിറിന്റെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. അതേസമയം മാംസം കടത്തുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച തങ്ങളെ സാക്കിർ സ്കൂട്ടർ ഇടിപ്പിക്കുകയും ലാത്തികൊണ്ട് മർദിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ഒളിവിൽപോയ മനോജ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. ആ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാതെ വിട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്നും അക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നും മൊറാദാബാദ് എംപി എസ്.ടി. ഹസൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുവാവിനെ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യം ലഭിച്ചുവെന്ന് മൊറാദാബാദ് പൊലീസ് മേധാവി പ്രഭാകർ ചൗധരി അറിയിച്ചു. ആറു പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും വൈകാതെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

