മലപ്പുറത്ത് ലോക്ഡൗൺ ലംഘിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയ ആൾക്കു നേരെ പൊലീസിന്റെ ബലപ്രയോഗം

നിലമ്പൂർ∙ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ ലംഘിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയ ആൾക്കു നേരെ പൊലീസിന്റെ ബല പ്രയോഗം. നിലമ്പൂർ വാണിയമ്പലത്ത് വണ്ടൂർ ഇൻസ്പെക്ടർ ദിനേഷ് കോറോത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം വണ്ടൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ബാദുഷ എന്നയാളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ഇയാൾ സത്യവാങ്മൂലം ഇല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങിയതു ചോദ്യം ചെയ്ത് വാഹനത്തിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻസ്പക്ടറെ തട്ടിമാറ്റിയതിനാണ് ബലം പ്രയോഗിച്ചത് എന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം.

ഇയാളുടെ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്ത പൊലീസ്, അവരുടെ വാഹനത്തിൽ കയറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ബാദുഷ അത് അനുസരിക്കാൻ തയാറായില്ല. തുടർന്നാണ് പൊലീസ് ബലപ്രയോഗം നടത്തിയതെന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. തന്റെ കയ്യിൽ സത്യപ്രസ്താവനയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും അതു ചെവിക്കൊള്ളാതെ ബലംപ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടി എടുക്കുന്നതിനു പകരം ബലപ്രയോഗം നടത്തിയതിനെതിരെയും വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.



കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കു നേരെ ബലപ്രയോഗം പാടില്ലെന്ന സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ നിർദേശം മറികടന്നാണ് വണ്ടൂർ പൊലീസിന്റെ നടപടിയെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പൊതു ജനങ്ങളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറരുതെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡിജിപിയുടെ ഉത്തരവ്. അതേസമയം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി കർശനമാക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കലക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗണിലും രോഗവ്യാപന നിരക്കു കുറയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടി.



