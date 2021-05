ബാധിതരിൽ 55% പേർക്കും ഉയർന്ന പ്രമേഹം; ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനെതിരെ വരും പ്രോട്ടോക്കോൾ

കൊല്ലം∙ മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് ബാധയാണെന്നു സംശയം തോന്നിയാൽ ഉടൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആശുപത്രികൾക്കുമുൾപ്പെടെ ഇതു ബാധകമാണ്. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനെതിരെ പ്രോട്ടോക്കോൾ രൂപീകരിക്കാനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിഷയം ഗൗരവമായി സംസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്നത് ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വ്യക്തം. അതിനിടെ പകർച്ചവ്യാധിയല്ലെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും, 18 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി രാജ്യത്ത് ആകെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 5424 ആയി. ഇതിൽ 4556 രോഗികളും കോവിഡ് ബാധിച്ചവരോ കോവിഡ് നെഗറ്റീവായവരോ ആണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധിച്ച 55 ശതമാനം പേർക്കും ഉയർന്ന പ്രമേഹനിലയുമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചു കേരളത്തിൽ നിലവിൽ 44 പേർക്കാണു ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധിച്ചത്. 9 പേർ മരിച്ചു. എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, കോഴിക്കോട്, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം സ്വദേശികളാണു മരിച്ചത്. നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി (58) കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലും മൂക്കന്നൂർ സ്വദേശി ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും (45) ചികിത്സയിലാണ്. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നെത്തിയ വയനാട് സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ 2 പേർക്കു കൂടി ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ഇവിടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 14 ആയി. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജില്ലയിൽ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. തലച്ചിറ സ്വദേശിയായ രോഗി തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കോവിഡ് ബാധിതനായിരുന്നു.

എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനെ?

കൊല്ലത്തു രോഗം ബാധിച്ച മൂന്നു പേർക്കും സൈനസ്, കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് വേദന, മൂക്കൊലിപ്പ് എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. കോവിഡ് ബാധിതരായവരിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് വരുന്നതിന് കാരണം. ഈർപ്പമുള്ള മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും മാസ്കുകൾ വെയിലത്ത് ഉണക്കി മാത്രമേ പുനരുപയോഗിക്കാവൂ എന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നു.

എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്?

മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ് ബാധ പുതുതല്ലെങ്കിലും കോവിഡ് രോഗികളിൽ തുടരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണു പുതിയ വെല്ലുവിളി. മറ്റു പല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കായി മരുന്നു കഴിക്കുന്നവരിൽ പ്രതിരോധശേഷിയിൽ കുറവുണ്ടാകാം. ഈ അവസരം മുതലാക്കുന്ന ഫംഗസ് ബാധകളിലൊന്നാണ് മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ്. തലയോട്ടിക്കുള്ളിലെ അറകളെയോ ശ്വാസകോശത്തെയോ ഫംഗസ് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം. യുഎസിലെ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷന്റെ കണക്കു പ്രകാരം 54% വരെയാണ് മരണനിരക്ക്.

പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന മ്യൂക്കോമിസൈറ്റ് എന്ന പൂപ്പലുകളാണ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് (മ്യൂക്കർമൈക്കോസിസ്) രോഗത്തിനു കാരണം. പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവർ, പ്രമേഹ രോഗികൾ, സ്റ്റിറോയ്ഡ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവർ എന്നിവരെയാണു രോഗം ബാധിക്കുന്നത്. പകർച്ചവ്യാധിയല്ല. ചിലരിൽ അപൂർവമായി ഗുരുതരമായ അണുബാധയുണ്ടാക്കാം. വായുവിൽനിന്നാണു പൂപ്പൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ കടക്കുന്നത്.പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളവർക്കു മ്യൂക്കോമിസൈറ്റ് ഭീഷണിയല്ല.

എപ്പോൾ സംശയിക്കാം?

കണ്ണ്, മൂക്ക് എന്നിവയ്ക്കു ചുറ്റും വേദനയും ചുവപ്പും, പനി, തലവേദന, ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, രക്തം കലർന്ന ഛർദി, മാനസികാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം എന്നിവയാണ് ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ. മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പ് (കറുത്ത നിറത്തിൽ), കവിൾ അസ്ഥിയിൽ വേദന, മുഖത്ത് ഒരു ഭാഗത്തു വേദന, മരവിപ്പ്, നീർവീക്കം, മൂക്കിന്റെ പാലത്തിൽ കറുത്ത നിറം, പല്ലുകൾക്ക് ഇളക്കം, വേദനയോടു കൂടിയ കാഴ്ച മങ്ങൽ, ഇരട്ടക്കാഴ്ച, ത്വക്കിനു കേട്, നെഞ്ചുവേദന, ശ്വാസ തടസ്സം എന്നീ ഗുരുതര ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടണം.

എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ?

രോഗം നേരത്തേ കണ്ടെത്തിയാൽ അപകടനിരക്ക് കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. ആന്റിഫംഗലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പൊതുവേ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുക. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിയാണെങ്കിൽ സർജറി അടക്കം വേണ്ടി വരും. മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് രോഗം ചെറുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം. ഇതിന് പുറമെ, രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായവരോ ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ചവരോ ഇടപെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഐസിയു പോലുള്ള ഇടങ്ങൾ ഫംഗസ് വിമുക്തമാക്കുക എന്നതും പ്രധാനമാണ്. പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവരും രോഗപ്രതിരോധശേഷിയില്ലാത്തവരും പഞ്ചസാരയുടെ അളവും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കണം. ആന്റിബയോട്ടിക്ക്, ആന്റി ഫംഗൽ മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുക.

കോവിഡ് ബാധിച്ചവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

കോവിഡ് ബാധിതനായ ഒരാളിനു രോഗപ്രതിരോധം കുറവായിരിക്കും. പിന്നീടു കോവിഡ് നെഗറ്റീവായാലും രോഗ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ പൂർവ സ്ഥിതിയിലാകാൻ സമയമെടുക്കും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിക്കൂടുന്ന ഫംഗസ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി അണുബാധയുണ്ടാക്കും. അണുബാധ വഷളാകാതിരിക്കാൻ തുടക്കത്തില്‍ത്തന്നെ ചികിത്സ വേണം. കോവിഡ് മുക്തരായ ആളുകൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ കഴിയണം. ഫംഗസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടപഴകരുത്. പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുക, സ്‌റ്റിറോയ്ഡ് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നിവയും പ്രധാനമാണ്. കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ തന്നെ മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതും ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതും ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിനും മുൻകരുതലാണ്.

English Summary: Sugar Patients are at Highest Risk of Black Fungus