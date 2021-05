ഇക്കുറിയുമുണ്ടാകുമോ ഉപദേശകര്‍, എണ്ണം കുറയും?; പൊലീസ് ഉപദേഷ്ടാവ് വേണ്ടെന്ന്‌

തിരുവനന്തപുരം∙ രണ്ടാം പിണറായി സർ‌ക്കാരിൽ ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞേക്കും. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 6 ഉപദേഷ്ടാക്കളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ പ്രസ് അഡ്വൈസർ ആയ പ്രഭാവർമ മാത്രം തുടരാനാണ് സാധ്യത.

പൊലീസ് ഉപദേഷ്ടാവ് പദവി വേണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. അന്തിമ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതാകും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫില്‍ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്ത അഡി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി.എം.രവീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തുടരും.



കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ പൊലീസ് ഉപദേഷ്ടാവ് രമൺ ശ്രീവാസ്തവയും സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ഗീത ഗോപിനാഥും നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് എൻ.കെ.ജയകുമാറും ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് എം.സി.ദത്തനും മീഡിയ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസും പ്രസ് ഉപദേഷ്ടാവ് പ്രഭാവർമയുമായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഉപദേശം നൽകാനാണ് ഇവരെ നിയമിച്ചത്.

ഇതിൽ എൻ.കെ.ജയകുമാറിനും പ്രഭാവർമയ്ക്കുമാണ് ശമ്പളം നൽകിയിരുന്നത്. ഉപദേശകരിൽ ശാസ്ത്ര, നിയമ ഉപദേഷ്ടാക്കൾക്കു ടൂറിസം വകുപ്പിൽനിന്നും പൊലീസ് ഉപദേഷ്ടാവിനു പൊലീസ് വകുപ്പിൽനിന്നും വാഹനം നൽകി. ഗീത ഗോപിനാഥിനു യാത്രാ അലവൻസുകളും നൽകിയിരുന്നു. എം.സി.ദത്തൻ, ഗീത ഗോപിനാഥ്, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്നിവർക്കു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സ്റ്റാറ്റസും രമൺ ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കു ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്റ്റാറ്റസും നൽകുകയും ചെയ്തു..

