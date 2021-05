അജ്ഞാത ശവക്കുഴികൾക്ക് മുകളിലെ തുണികൾ നീക്കി; അനാദരവെന്ന് പ്രിയങ്ക

പ്രയാഗ്‌രാജ്∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഗംഗയുടെ തീരത്തെ അജ്ഞാത ശവക്കുഴികൾക്ക് മുകളിലെ തുണികൾ നീക്കം ചെയ്ത് മുനിസിപ്പൽ തൊഴിലാളികൾ. നിരവധി ശവക്കുഴികളാണ് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇവയ്ക്കു മേലെ വിരിച്ചിരുന്ന മഞ്ഞ തുണിയും കുഴികൾ വേർതിരിച്ചിരുന്ന മുളംകമ്പുകളുമാണ് നീക്കം ചെയ്തത്.

ഇതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല. ആദരവോടെയുള്ള സംസ്കാരവും ലഭിച്ചില്ല. സർക്കാർ കണക്കുകളിലും അവർ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ശവക്കുഴിക്ക് മുകളിലെ തുണികൾ പോലും എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുകയാണ്. പ്രതിച്ഛായ നന്നാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ. എന്തുതരം ശുചീകരണമാണത് ? മൃതദേഹങ്ങളോടും വിശ്വാസത്തോടും മാനവികതയോടുമുള്ള അനാദരവാണിത്– പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പ്രയാഗ്‌രാജ് ഭരണകൂടം തയാറായില്ല.

ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് നിരവധി മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഗംഗയിൽ ഒഴുകി നടന്നത്. കോവിഡ് ബാധിച്ചുമരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇത് എന്നായിരുന്നു നിഗമനം. ഉന്നാവോയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ശവക്കുഴികൾക്ക് മുകളിലെ തുണികൾ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. വിറകുകൾ ലഭിക്കാത്തതും ദഹിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പണമില്ലാത്തതും ദഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ തിരക്കുമെല്ലാമാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് കുഴിച്ചിടാൻ കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കിയ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും നീക്കം നടന്നുവരികയാണ്. ഉന്നാവോ, വാരാണസി, പ്രയാഗ്‌രാജ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണു കൂടുതൽ അജ്ഞാത ശവക്കുഴികൾ കണ്ടെത്തിയത്.

