വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മോദിയുടെ ചിത്രമെന്തിന്? ജീതൻ റാം മാഞ്ചി

പട്ന∙ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ചിത്രം പതിക്കുന്നതിനെതിരെ എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷി നേതാവ്. ബിഹാറിലെ എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷി ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച നേതാവ് ജീതൻ റാം മാഞ്ചിയാണ് മോദിയുടെ ചിത്രം പതിക്കുന്നതിന്റെ ഔചിത്യം ചോദ്യം ചെയ്തത്.

അത്തരത്തിൽ ചിത്രം പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ പതിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആർക്കെങ്കിലും സ്വന്തം ചിത്രം പതിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് പൂതിയുണ്ടെങ്കിൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലും പതിപ്പിക്കാമെന്നു മാഞ്ചി പരിഹസിച്ചു.

ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയുടെ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ എൻഡിഎയിലെ മുഖ്യ കക്ഷികളായ ജെഡിയുവും ബിജെപിയും തയാറായില്ല. മാഞ്ചി ഉന്നയിച്ചതു സുപ്രധാന സംഗതിയാണെന്നു മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ ആർജെഡിയുടെ വക്താവ് ചിത്തരഞ്ജൻ ഗഗൻ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: After getting 2nd shot, Manjhi aims a jab at NDA: Why PM pic on vaccine certificates