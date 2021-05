ബെംഗളൂരുവിൽ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ആശ്രയമായി അനുഗ്രഹ മിഷൻ

ബെംഗളൂരു∙ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ആരാധനയ്ക്കൊപ്പം ആതുരസേവനവും നടത്തി ആശ്രയമാവുകയാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ അനുഗ്രഹ മിഷൻ.‌ ദുരിത കാലത്ത് വലയുന്നവരുടെ വിശപ്പകറ്റാൻ ഡയറക്ടർ ഫാ.ജോൺ ഐപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിലേറെ മിഷൻ പ്രവർത്തകർ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. 2009ൽ കൊത്തന്നൂർ ദൊഡ്ഡഗുബ്ബി ആസ്ഥാനമായി ആരംഭിച്ച അനുഗ്രഹ മിഷൻ ബെംഗളൂരുവിന്റെ പ്രാന്തങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പോലും കാര്യക്ഷമമായി എത്താത്ത ഇടങ്ങളിലാണ് ഇവർ സഹായമെത്തിച്ചു വരുന്നത്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ ബോധവൽകരണവും

കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോക്ഡൗണിൽ പ്രതിദിനം 3000 ഭക്ഷണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത മിഷൻ ഇത്തവണ ഭക്ഷണത്തിനു പുറമെ തെർമൽ സ്കാനർ, പൾസ് ഓക്സി മീറ്റർ, സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക് എന്നിങ്ങനെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളും സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധവൽകരണ ക്ലാസും നടത്തിവരുന്നു. യാക്കോബായ സഭ ബെംഗളൂരു ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശ്രയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലും സുപരിചിതനാണ് ഫാ.ജോൺ ഐപ്പ്.

അനുഗ്രഹ മിഷൻ പ്രവർത്തകർ കോവിഡ് ബോധവൽകരണം നടത്തുന്നു.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും നഴ്സുമായ‌ ഷുബി ജോൺ, കോഓർഡിനേറ്റർ സിസ്റ്റർ ഗീല എന്നിവരുടെ കൂടി മേൽനോട്ടത്തിൽ ബണ്ടെബൊമ്മസന്ദ്ര, യെരപ്പനഹള്ളി, കാഡാഗ്രഹാര, അനഗൽപുര, രാംപുര, ഹൊറമാവ്, ദൊഡ്ഡഗുബ്ബി, നാഗനഹള്ളി, നാരായണപുര, ബൈരതി, കൊത്തന്നൂർ, ഹെഗ്ഡെ നഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സേവനങ്ങൾ. ഇതിനു പുറമെ വയോജന കേന്ദ്രങ്ങൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. ചികിത്സ, ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്കായി നഗരത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് താമസസൗകര്യം, നിർധനർക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, ഭവനനിർമാണം, വിവാഹധനസഹായം തുടങ്ങിയവയും മിഷൻ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു.

‘ഉദാരമതികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മിഷൻ പ്രവർത്തനം തടസ്സം കൂടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ ആശ്രയ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണവും വൃക്ക രോഗികൾക്ക് ഡയാലിസിസ് കിറ്റും അർബുദ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ താമസവും നൽകി വരുന്നുണ്ട്.’

∙ ഫാ.ജോൺ ഐപ്പ് (ഡയറക്ടർ, അനുഗ്രഹ മിഷൻ)

ഫോൺ: 9448734019, 9481905647, 9481908107.

English Summary: Anugraha Mission a help hand for covid patients in Bengaluru