കോൺഗ്രസ് ടൂൾകിറ്റ്: 11 കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ ട്വീറ്റിന് കൃത്രിമം ടാഗ് നൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസ് ടൂൾകിറ്റ് വിവാദത്തിൽ 11 കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ ട്വീറ്റിന് കൂടി കൃത്രിമം ടാഗ് നൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്ത അതേ വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരും ഷെയർ ചെയ്തതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല പറഞ്ഞു. രാജ്യം മുഴുവൻ നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് സമൂഹ മാധ്യമം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് സുർജേവാല ആരോപിച്ചു.



കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സ്മൃതി ഇറാനി, രവി ശങ്കർ പ്രസാദ്, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ, ഗിരിരാജ് സിങ്, പിയൂഷ് ഗോയൽ, പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി, തവർചന്ദ് ഗെലോട്ട്, ഡോ. ഹർഷ വർധൻ, മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‌വി, രമേശ് പൊക്രിയൽ, ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്ത് എന്നിവരാണ് ഇതേ ട്വീറ്റ് പങ്കുവച്ചത്. മാനിപുലേറ്റഡ് മീഡിയ ടാഗ് നൽകിയതിന് ട്വിറ്ററിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും സുർജേവാല പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് പുറത്തിറക്കിയ ടൂൾകിറ്റ് എന്ന പേരിൽ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ മേയ് 18നാണ് സംബിത് പത്ര ട്വിറ്ററിൽ ഷെയർ ചെയ്തത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംബിത് പത്രയ്ക്കെതിരെ റായ്പുരിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

