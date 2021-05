24 മണിക്കൂറിനിടെ 2 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ രോഗികൾ; ഏപ്രിൽ 14നു ശേഷം ആദ്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴി‍ഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,96,427 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏപ്രിൽ 14നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന നിരക്കാണ് ഇത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവി‍ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2.69 കോടിയായി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 3,511 പേരുടെ മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആകെ മരണം 3,07,231 ആയി.

നിലവില്‍ 25,86,782 പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 2,40,54,861 പേർ രോഗമുക്തരായി രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗമുക്തിനിരക്ക് 89.26% ആയി.

English Summary: India's daily COVID-19 cases (1.96 lakh) fall below 2 lakh, first since April 14