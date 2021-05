കോവിഡ് ടൂൾകിറ്റ്: പരാതി നൽകിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ടൂൾകിറ്റ് കേസിൽ പരാതി നൽകിയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നോട്ടിസ്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാജീവ് ഗൗഡ, രോഹൻ ഗുപ്ത എന്നിവരാണ് ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പത്രയ്ക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്നും മൊഴി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തങ്ങളുടെ പരാതി ഛത്തീസ്ഗഢ് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേസ് അവിടെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ദേശീയമാധ്യമത്തോട് ഗൗഡ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പത്രയെക്കൂടാതെ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ, കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി, ബിജെപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ. സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവര്‍ക്കെതിരെയാണ് പരാതി.

കോവിഡ് രണ്ടാം വരവു നേരിടുന്നതിൽ മോദി സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതു പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ടൂൾകിറ്റ് എന്ന പേരിൽ പത്ര ട്വിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു വ്യാജമായി തയാറാക്കിയതാണെന്നും അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

പത്രയുടെ ട്വീറ്റ് ‘മാനിപുലേറ്റഡ് മീഡിയ’ ഗണത്തിൽ പെടുത്തി ട്വിറ്റർ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതു മാറ്റണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ തന്നെ ട്വിറ്ററിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: 'Covid Toolkit' Row: Cong Leaders, Who Complained Against Sambit Patra, Get Delhi Police Notice