യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ ഒഡിഷ തീരം തൊടും: കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

ഭുവനേശ്വർ∙ യാസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒഡിഷയിലെ ഭദ്രക് ജില്ലയിലെ ധർമ തുറമുഖത്തിനു സമീപം ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ കരയിൽ തൊടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ധർമയ്ക്കും ചന്ദ്ബാലിക്കും ഇടയിലാകും ചുഴലിക്കാറ്റ് കരതൊടുകയെന്ന് ഭുവനേശ്വർ റീജ്യനൽ മിറ്റീരിയോളജിക്കൽ സെന്റർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഉമാശങ്കർ ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്ന് ഐഎംഡി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. മൃത്യുഞ്ജയ് മൊഹപാത്ര അറിയിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം ചന്ദ്ബാലിയിൽ ആയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മഴ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രപാറ, ജഗത്സിങ്പുർ ജില്ലകളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗം അർധരാത്രിയോടെ മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററിൽ ഏറെയാകും. ചുഴലിക്കാറ്റ് കര തൊടുന്നതിന് 6 മണിക്കൂർ മുൻപും ശേഷവുമായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുക. വലിയ മരങ്ങളും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളും കടപുഴകും.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കാനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഡി.എം. മിശ്രയെ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് ബാലസോറിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. തീരദേശമേഖലയിൽനിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. ഉച്ചവരെ 50,000 പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Cyclone Yaas Likely To Make Landfall Near Odisha's Dhamra Port Tomorrow Morning: Report