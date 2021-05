ഡോക്ടറെ ആശുപത്രിയിൽ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു; സൗമ്യയുടെ ഭർത്താവിനും മറ്റുമെതിരെ കേസ്

ചെറുതോണി∙ ചേലച്ചുവടിൽ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ഡോക്ടറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ്. ഇസ്രയേലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കീരിത്തോട് സ്വദേശി സൗമ്യയുടെ ഭർത്താവ് സന്തോഷിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെയാണ് കഞ്ഞിക്കുഴി പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ പരാതി.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് കീരിത്തോട് സ്വദേശികളായ സന്തോഷ്, സജി, സജീഷ് എന്നിവർ സിഎസ്ഐ ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ഡോക്ടറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതായി ആശുപത്രി അഡ്മിനിസ്ട്രറ്റർ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും മാസ്ക് വയ്ക്കാതെയും ആശുപത്രിയിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞതു ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ഡോ. അനൂപ് ബാബുവിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്നാണു പരാതി.

സന്തോഷിന്റെ ബന്ധുവായ കുട്ടിയുടെ ചികിൽസയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവർ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. എന്നാൽ കുട്ടിക്കൊപ്പം മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിൽ നിൽക്കരുതെന്നു ഡോക്ടർ നിർദേശിച്ചു. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു പുറത്തുപോകാനാവശ്യപ്പെട്ടതോടെ തർക്കമായി. തുടർന്നു മുഖത്തടിച്ചെന്നും ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

എന്നാൽ കുട്ടിക്കു ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് സന്തോഷിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ വാദം. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ പൊലീസ് ആദ്യം കേസെടുക്കാതെ തിരിച്ചു പോയെങ്കിലും പിന്നീട് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

