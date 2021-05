കോവിഡ്; മരിക്കുമെന്ന ഭീതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകാനാകില്ല: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് മൂലം മരിക്കുമെന്ന ഭീതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. വിഷയത്തിൽ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഓരോ കേസും പരിശോധിച്ചശേഷമേ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകാവൂ. അലഹാബാദ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് മറ്റു കോടതികൾ കീഴ്‌വഴക്കമായി എടുക്കരുതെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

യുപി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിനീത് സരൺ, ബി.ആർ. ഗവായ് എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ആളുകളെ തട്ടിച്ച് പണം അപഹരിച്ച 130 കേസുകളിൽപ്പെട്ട പ്രതീക് ജയ്ന് 2022 ജനുവരി വരെ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് യുപി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ നടപടിക്കെതിരെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ജയിലുകളിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്നതും തടവുപുള്ളികൾ കൂടുന്നതും ജയിൽ ജീവനക്കാരുടെയും പൊലീസിന്റെയും ജീവനു ഭീഷണിയാണെന്നും ഈ മാസം ആദ്യം ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Fear Of Death From Covid Not Grounds For Pre-Arrest Bail: Supreme Court