ഏഴു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം, മേയ് 28ന് ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) കൗൺസിൽ ചേരുമ്പോൾ അതിൽ 5 പുതിയ മുഖങ്ങളുണ്ടാവും: ധനമന്ത്രിമാരായ കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ (കേരളം), പിടിആർ പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ (തമിഴ്‌നാട്), താരകിഷോർ പ്രസാദ് (ബിഹാർ), അജന്ത നിയോഗ്(അസം), പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രി എൻ.രംഗസാമി. അസമിന്റെ ആദ്യ വനിതാ ധനമന്ത്രിയായ അജന്തയാണ് പ്രായത്തിൽ ചെറുപ്പം. എന്നാൽ, 2001 മുതൽ നിയമസഭാംഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കോൺഗ്രസിൽനിന്നു ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്.

2015ൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്നു ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയ്ക്കാണ് 2016ൽ അസമിൽ ധനമന്ത്രിപദം ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ ഹിമന്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി. ആർഎസ്എസ് പശ്ചാത്തലമുള്ള താരകിഷോർ പ്രസാദ്, ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അങ്ങനെ, സുശീൽ മോദിക്കു പകരക്കാരൻ. 2005 മുതൽ നിയമസഭാംഗം. കുടുംബത്തിന്റെ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ളപ്പോഴും, ത്യാഗരാജന്റെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ–എംഎൽഎ ജീവിതം 2016 മുതലാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാവായി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന രംഗസാമി ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെയും ബിജെപിയുടെയും സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി. ബാലഗോപാൽ 2010–16ൽ രാജ്യസഭയിലുണ്ടായിരുന്നു.

ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ അധ്യക്ഷ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ രാജ്യസഭയിലെത്തുന്നത് 2014ലാണ്. 2014–16ലാണ് ജിഎസ്ടിക്കായി ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റ് പരിഗണിച്ചു പാസാക്കുന്നത്. ഒരർഥത്തിൽ, 28നു കൂടുന്ന കൗൺസിലിൽ, ജിഎസ്ടി നിയമവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാൾ ബാലഗോപാലാണ്. ഭരണഘടനാ ഭേദതിയുടെയും അനുബന്ധ നിയമങ്ങളുടെയും നിർമാണത്തിൽ നിലവിലെ ധനമന്ത്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം അവകാശപ്പെടാം. ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തതിനപ്പുറം, ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പരിശോധിച്ച രാജ്യസഭാ സിലക്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗവുമായിരുന്നു. ജിഎസ്ടി സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് അധികാരമുള്ള കൗൺസിൽ, ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് വിരുദ്ധമെന്നുൾപ്പെടെ വാദങ്ങളുന്നയിച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ വിയോജനക്കുറിപ്പും നൽകി. അതായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ നിലപാട്. ധനപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടും, കോർപറേറ്റുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാവും തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളും അന്ന് ബാലഗോപാൽ ഉന്നയിച്ചു.

കടുത്രയം

ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന്റെ ആദ്യ യോഗം നടക്കുന്നത് 2016 സെപ്റ്റംബർ 22നും 23നുമാണ്. അന്നു മുതൽ 2018 മാർച്ച് വരെ കൗൺസിലിലെ ‘കടുത്രയം’ എന്നു പറയാവുന്നരായിരുന്നു: ഡോ.തോമസ് ഐസക്ക്, ഡോ.അമിത് മിത്ര, ഹസീൻ ഡ്രാബു. ഇവരെ അനുനയിപ്പിച്ച് വോട്ടെടുപ്പില്ലാതെ തീരുമാനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ കൗൺസിൽ അധ്യക്ഷൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി നേരിട്ട വലിയ വെല്ലുവിളി. മൂന്നു പേരും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ. ജമ്മു കശ്മീർ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഡ്രാബുവും തോമസ് ഐസക്കിന്റെ സുഹൃത്ത്.

ഡോ.അമിത് മിത്ര

പിഡിപി – ബിജെപി സഖ്യമെങ്കിലും, ഡ്രാബുവിന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്റേതായ സ്വതന്ത്ര നിലപാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രാബു 2018 മാർച്ചിൽ മന്ത്രിയല്ലാതായി. ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രമെന്നതിനാൽ മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക യുക്തികളുടെ പേരിലും തോമസ് ഐസക്കും അമിത് മിത്രയും മിക്കപ്പോഴും ഒത്തുപോയി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ കൗൺസിൽ അവസാനം ചേർന്നപ്പോൾ വരെ ആ അടുപ്പം നിലനിന്നു. നിർമല സീതാരാമന് ഏറെ അലോസരമുണ്ടാക്കിയ അടുപ്പം.

സിപിഎം നിലപാട്

നടപ്പാക്കിയ ജിഎസ്ടിയെയും അതിനുള്ള കൗൺസിലിനെയും സിപിഎം എതിർക്കുമ്പോഴും കൗൺസിലിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്നതായിരുന്നു തോമസ് ഐസക്കിന്റെ പദവിപരമായ ബാധ്യത. േനരത്തെ മൂല്യവർധിത നികുതി ഉന്നത സമിതി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബംഗാൾ ധനമന്ത്രി അസിം ദാസ്ഗുപ്ത, വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ജിഎസ്ടി സംവിധാന മാതൃകയുണ്ടാക്കാൻ കേന്ദ്രം രൂപീകരിച്ച സമിതിക്കു നേതൃത്വവും നൽകിയിരുന്നു. സാമ്പത്തികവിദഗ്ധന്റേതായ യുക്തിഭദ്രമായ വാദങ്ങളാണ് കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിൽ തോമസ് ഐസക്കിന് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകുയെന്ന ജയ്റ്റ്ലിയുടെ രീതിക്കു കാരണമായത്. അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിലൂടെ തീരുമാനമെന്നതായിരുന്നു എപ്പോഴും ജയ്റ്റ്ലിയുടെ രീതിയെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് പിന്നീടു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.

ഡോ.തോമസ് ഐസക്ക്

കൗൺസിൽ യോഗം കഴിഞ്ഞാൽ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വളഞ്ഞിട്ടുപിടിക്കാൻ ഏറെ താൽപര്യപ്പെട്ടത് തോമസ് ഐസക്കിനെയാണ്. എപ്പോഴും എതിർശബ്ദങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതായിരുന്നു അതെന്നതുതന്നെ കാരണം. കേരളത്തിലെന്നപോലെ, ഡൽഹിയിൽ ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിലും ഭാരിച്ചൊരു ദൗത്യമാണ് ബാലഗോപാലിന് തോമസ് ഐസക്ക് കൈമാറുന്നത്. പാർലമെന്റിലേതിനെക്കാൾ ഇടതു നിലപാടുകൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ ശക്തമായി, എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയ ഭാഷയിലല്ലാതെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിലാണ്. അത് തുടരേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യസഭയിലെ പരിചയവും ജിഎസ്ടിയുടെ താത്വിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും നിയമപരിജ്ഞാനവും അതിനു സഹായിക്കും.

കൗൺസിലിലെ പ്രതിപക്ഷ നിരയുടെ നേതാവും മുഖ്യവക്താവുമാകുകയെന്നത് വേഗത്തിലും അത്ര എളുപ്പത്തിലും സാധിക്കുന്നതല്ല. ബിജെപിയെ മമത ബാനർജി ശക്തമായി ചെറുത്തതും ഡൽഹിയെ നോക്കിയുള്ള ഉന്നംവയ്ക്കലുകളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, കൗൺസിലിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്നത് ബംഗാൾ ധനമന്ത്രി അമിത് മിത്ര ഇതിനകം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കാം. ആറു മാസമായിട്ടും കൗൺസിൽ ചേരാതിരിക്കുന്നതിലെ ഭരണഘടനാ ലംഘനം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ധനമന്ത്രിക്ക് അമിത് മിത്ര എഴുതിയ കത്തുതന്നെ അതിനു തെളിവ്.

ഡോ.കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ

അമിത് മിത്രയെക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കൈത്തഴക്കമുണ്ട് ബാലഗോപാലിന്. ഇടതു സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടെന്നതും നിലപാടുകളുടെ വേറിട്ട സ്വഭാവത്തിന് തോമസ് ഐസക്കിനു സഹായകമായി. അത് ബാലഗോപാലിനും ബലമാക്കാം. ത്യാഗരാജന്റെയും അമിത് മിത്രയുടെയും കോൺഗ്രസ് ധനമന്ത്രിമാരുടെയുമൊക്കെ നിലപാടുകൾ, എതിർപ്പുകളുടേതെങ്കിൽ, അതേറെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്താലല്ല, കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാലായിരിക്കും.

സിപിഎം ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത്...

2020 സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ വാരത്തിലെ പാർട്ടി മുഖപത്രം പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രസിയുടെ മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെ ജിഎസ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് സിപിഎം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ‘കേന്ദ്രത്തിന്റെ ധനപരമായ ഏകാധിപത്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതും സംസ്ഥാനങ്ങളെ യാചകരാക്കുന്നതുമാണ് ജിഎസ്ടി സംവിധാനം. ഒന്നുകിൽ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണം. കേന്ദ്രത്തിന്റെ മനോഭാവവും ഒരു രാജ്യം– ഒരു നികുതിയെന്ന നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യവും ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണ്. വിവിധ മേഖലകളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രീകരണം നടപ്പാക്കുകയെന്ന മോദി സർക്കാരിന്റെ നടപടിയുടെ ഭാഗമാണിത്.’

അപ്പോൾ, കൗൺസിലിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ബാലഗോപാലിനെ നയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിലപാടിതാണ്. അതിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് എത്ര സമർഥമായി വാദങ്ങളുന്നയിക്കാനും നയങ്ങളെ പരമാവധി സ്വാധീനിക്കാനും സാധിക്കുമോ – അതനുസരിച്ചാവും അദ്ദേഹം കയ്യേൽക്കുന്ന പൈതൃകം എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന്, ഏറ്റെടുത്ത വെല്ലുവിളിയിൽ എത്രമാത്രം വിജയിച്ചുവെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുക. ജയ്റ്റ്ലിയെപ്പോലെയല്ല നിർമല സീതാരാമൻ. ഈ ധനമന്ത്രി, തോമസ് ഐസക്കിനെ കൗൺസിലിലെ അംഗമെന്നതിനപ്പുറം, പ്രധാന എതിരാളിയായിത്തന്നെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. അതും ബാലഗോപാൽ സ്വീകരിക്കുന്ന പൈതൃകമാണ്. തന്റെ മുൻഗാമിക്കില്ലാതിരുന്ന, രാജ്യസഭയിൽ നിർമലയുമായുള്ള പരിചയം പുതുക്കി ബാലഗോപാലിനു തുടങ്ങാം.

English Summary: GST Council Meeting to See New Faces and Fresh Fight with Nirmala Sitharaman