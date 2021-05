പതഞ്ജലിയുടെ ഒരു ലക്ഷം ‘കോറോനിൽ’ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ ഹരിയാന

ചണ്ഡിഗഢ്∙ യോഗാ ഗുരു ബാബാ രാംദേവിന്റെ പതഞ്ജലി നിർമിച്ച കോറോനിൽ എന്ന കോവിഡിനെതിരായ ‘ആയുർവേദ മരുന്ന്’ ഹരിയാന സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന കോവിഡ് കിറ്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോറോനിൽ നൽകുക. ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് സംസ്ഥാന മന്ത്രി അനിൽ വിജ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്.

ഒരു ലക്ഷം പതഞ്ജലി കോറോനിൽ കിറ്റുകളാണ് സൗജന്യമായി കോവിഡ് രോഗികൾക്കു നൽകുന്നത്. കോറോനിലിന്റെ ചെലവിന്റെ പകുതി പതഞ്ജലിയും പകുതി ഹരിയാന സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ടുമാണ് വഹിക്കുകയെന്ന് അനിൽ വിജ് ട്വീറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു.

കോറോനിൽ മരുന്ന് പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹർഷ വർധൻ, ബാബാ രാംദേവ്, കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി തുടങ്ങിയവർ.

ഹരിയാനയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു കാരണം കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കർഷകർ നടത്തുന്ന സമരമാണെന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റേത്. ഇത്തരം പ്രതിഷേധ ചടങ്ങുകളാണ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിന് കാരണമാകുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷ വർധന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ‘കോവിഡിനുള്ള മരുന്ന്’ എന്ന പേരിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ കോറോനിൽ ഇറക്കിയത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) അംഗീകാരം ഉണ്ടെന്നും രാംദേവ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങൊരു അംഗീകാരം നൽകുകയോ പരിശോധന നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Haryana To Give 1 Lakh Kits Of Ramdev's 'Coronil' To Covid Patients