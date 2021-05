പുതുമുഖ മന്ത്രിമാരെ ഭരിക്കുമോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ? ‘മുഖ്യമന്ത്രി കാണാത്ത സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ്’

മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്ത നോവലാണ് ‘യന്ത്രം’. രാഷ്ട്രീയവും ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദവുമായി കെട്ടു പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ജീവിതമാണ് ഇതിന്റെ ഇതിവൃത്തം. വ്യക്തിഗതങ്ങളായ കഥയാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ വിശാലമായ കാൻവാസ് നിറയെ ധർമസങ്കടങ്ങളുടെ കഥകളാണെന്നാണു മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തുടർഭരണമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടവുമായി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തികച്ചും പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഭരണ യന്ത്രത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള ചിത്രം എന്താണ്? മാറ്റം എവിടെത്തുടങ്ങണം? ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണ നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതു വിധത്തിലാവണം. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ കെ. ജയകുമാർ മനോരമ ഓൺലൈനോടു സംവദിക്കുന്നു



മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

സെക്രട്ടറിമാർ പറയുന്നതു കേൾക്കാൻ മന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാർ പറയുന്നതു കേൾക്കാൻ സെക്രട്ടറിമാരും തയാറാകുന്നിടത്താണ് ഉറച്ച പാരസ്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽ മന്ത്രിക്ക് സംശയം തോന്നാൻ ഇടവരരുത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പാളിച്ചയുണ്ടായാൽ മന്ത്രി എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എത്ര മികച്ചതായാലും കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ടു പോകില്ല. വകുപ്പു മന്ത്രിയും ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിയും തമ്മിൽ അങ്ങേയറ്റം സഹകരണത്തിന്റെയും വിശ്വാസ്യതയുടെയും ബന്ധമായിരിക്കണം. വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പത്രത്തിൽനിന്ന് മന്ത്രി അറിയാൻ ഇടവരരുത്.

കെ.ജയകുമാർ

എന്തൊക്കെ കാര്യം മന്ത്രി അറിയണം, എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിൽ സെക്രട്ടറിക്കു സ്വന്തം നിലയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ രേഖാമൂലം ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു നല്ലതായിരിക്കും. അധികാരത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭരണത്തിൽ കാര്യക്ഷമതയുമുണ്ടാകും. മന്ത്രിക്ക് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ തനിക്കറിയാമെന്ന സമീപനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണു ഭരണം വഷളാകുന്നത്. വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദർശനവും അന്തിമ തീരുമാനവും വരേണ്ടതു മന്ത്രിയിൽ നിന്നുതന്നെയാകണം. അതിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക, പുതിയ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ നൽകുക. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നീ ചുമതലകളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ളത്. അവർ അതു കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കണം. ബ്യൂറോക്രസിയെ എത്ര ഭംഗിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാര്യക്ഷമതയുണ്ടാകും ഭരണത്തിന്.

ഓരോ ഫയലുകളും ജീവിതം തന്നെ

പൊതുജനങ്ങൾ നൽകുന്ന അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനവും ഉത്തരവുകളിൽ നടപടിയും വൈകുന്നുവെന്ന ആരോപണവും പരിഹാരമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. ഈ വൈകൽ പലപ്പോഴും സെക്രട്ടറിതലത്തിലല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ഫയൽ എവിടെയാണുള്ളതെന്നും അതിന്റെ സ്ഥിതിയെന്താണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സംവിധാനമുണ്ട്. എന്നാൽ അപേക്ഷകൾ എവിടെയാണെന്നോ അതിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായെന്നോ അറിയാനുള്ള മാർഗമാണ് ഇല്ലാത്തത്. അതു താഴേത്തട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നടപടി വൈകിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻതന്നെ മനസ്സു വയ്ക്കണം.

ഓരോ അപേക്ഷയിലും നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപടി ആരംഭിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനു തോന്നുന്ന സംവിധാനമാണ് വേണ്ടത്. അതിനു സേവനാവകാശ നിയമം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുകയാണു വേണ്ടത്. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങണമെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. മന്ത്രി ഫയലിലൂടെ തീർപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഉത്തരവ് ഇറങ്ങാറുണ്ടെങ്കിലും താഴേത്തട്ടിൽ അതു നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനമില്ല. ഉത്തരവു ലഭിച്ചാൽത്തന്നെ അതുമായി ഓഫിസുകൾ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. അവ നിശ്ചിത ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കിയോയെന്നു പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്.

ഉത്തരവുകളിൽ എന്തൊക്കെ നടപ്പിലായി എന്തൊക്കെ നടപ്പിലായില്ല എന്നു മന്ത്രിയെ സെക്രട്ടറിമാർ കൃത്യമായി ധരിപ്പിക്കണം അത്തരത്തിൽ ഒരു സം വിധാനം ഇപ്പോഴില്ല. പഴയ രീതിയിലുള്ള ആശയ വിനിമയ സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഒരു അപേക്ഷയിൽ മൊബൈൽ നമ്പരോ ഇ–മെയിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നടപടിക്രമം എസ്എംഎസിലൂടെ അറിയിക്കാനാകണം. ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഇ–മെയിലിലോ വാട്സാപ്പിലോ നൽകുകയും വേണം. ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എല്ലാവരും ചെയ്യാറില്ല. നടപടിക്രമങ്ങളിലെ ഭാഷതന്നെ വളരെ പഴയ രീതിയിലുള്ളതാണ്. പുതിയ കാലത്തിന് അനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരണം.

വകുപ്പുകളിലും പുനഃസംഘടന വേണം

കാലത്തിനനുസരിച്ച് വകുപ്പുകളിലും മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ നമുക്ക് ഐടി എന്ന ഒരു വകുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ കാലമാണ്. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായി ഒരു വകുപ്പിന്റെ സാധ്യതകൾ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കാലത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള വകുപ്പുകളെപ്പറ്റി പുതിയ മന്ത്രിസഭ ചർച്ച നടത്തണം–ഡോ.കെ.ജയകുമാർ പറഞ്ഞു നിർത്തി.

സി.പി.നായർ

‘മുഖ്യമന്ത്രി കാണാത്ത സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ്’

മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വിശ്വാസ്യതയുമാണ് ഭരണത്തിലെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് ആധാരമെന്ന് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സി.പി. നായർ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരനാണ്. വിവാദമായ ചാരക്കേസിൽ അന്നത്തെ ഐജി രമൺ ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കെതിരായി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു വിധി ഉണ്ടായി. ഞാൻ അന്ന് ഹോം സെക്രട്ടറിയാണ്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരൻ ഹൈക്കമാൻഡുമായി ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഡൽഹിയിൽ ആയിരുന്നു. വിധിയുടെ പകർപ്പ് വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽനിന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഞാൻ അതു ടെലിപ്രിന്റർ സന്ദേശങ്ങളായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ചു നൽകി. ഉടൻതന്നെ സസ്പെൻഷന് ഉത്തരവിടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെനിന്ന് നിർദേശിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും രാത്രി വൈകിയതിനാൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ പോയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻതന്നെ ഉത്തരവ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പകർപ്പുകൾ എടുത്ത് രമൺ ശ്രീവാസ്തവയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം കൊടുങ്ങാനൂരിലുള്ള വീട്ടിൽ കൊടുത്തയച്ചു. പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിളി വന്നു. എന്തായി കാര്യമെന്നു തിരക്കി. ഉത്തരവ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞതായി ഞാൻ അറിയിച്ചു. ‘ആശ്വാസമായി നാളെ പത്രക്കാരോടു ധൈര്യമായി പറയാമല്ലോ’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവു മുഖ്യമന്ത്രി കാണാതെ ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് മന്ത്രിയും ഹോം സെക്രട്ടറിയും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയുടെ തെളിവാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്.

എം. ശിവശങ്കർ.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കു മേൽ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ആരോപിക്കാവുന്ന ഘട്ടം വരെ എത്തിയതു നാം കണ്ടതാണ്. ഇത്രയുമൊക്കെ നടന്നിട്ടും ചീഫ് സെക്രട്ടറി അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തന ശൈലികൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ ആശാസ്യമല്ല. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ട്. അതു കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്? മറ്റൊന്നു പറയാനുള്ളത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടാണ്. കേരളത്തെ സർവീസിലെ ഇടത്താവളമായി മാത്രം കാണുന്ന ശൈലി ശരിയല്ല. കുറച്ചുകാലം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി ഡൽഹിയിലേക്കു പോകാമെന്ന ചിന്തയാണു പലരെയും നയിക്കുന്നത്. അവർക്കു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് എത്രമാത്രം ആത്മാർഥമായി സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യവും ഗൗരവമായ ചർച്ച അർഹിക്കുന്നു–സി.പി.നായർ പറഞ്ഞു.

English Summary: How Bureaucracy Helps to Support Ministers? An Analysis in the Backdrop of New LDF Govt.