‘‘സിപിഎം ഭരണത്തിൽ നീതി വിദൂരപ്രതീക്ഷ; ജീവനുള്ളിടത്തോളം പോരാട്ടം തുടരും’’

ഒൻപതു വർഷം മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ 51 വെട്ടുകൾ കൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിയായ ആർഎംപി നേതാവ് ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഭാര്യ കെ.കെ. രമ വടകരയുടെ എഎൽഎയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തന്റെ കനൽ വഴികളെക്കുറിച്ചും വടകരയുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചും കെ.കെ.രമ എംഎൽഎ മനോരമ ഒാൺലൈനോട്.

∙ നിയമസഭയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷനിരയിൽ?

ഒരു മനുഷ്യനെ വെട്ടിക്കൊന്നതിനോട് കാലത്തിന്റെ പ്രതികാരമാണിതെന്നു കരുതുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ, ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുലംകുത്തിയെന്നാക്ഷേപിച്ച് അർധരാത്രി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയവരോടുള്ള കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതി തന്നെയാണ് ആർഎംപി എന്ന പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ അംഗീകാരം. ജനമാണ് ഏറ്റവും വലുത്, അധികാരപ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അതിന് പിന്നിലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇൗ വിജയം. വർഷങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും സഖാവ് ടിപിക്കുള്ള അംഗീകാരമാണിത്. ഒരു മനുഷ്യനെക്കൊന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രസ്ഥാനവും ചിന്താഗതികളുമൊന്നും ഇല്ലാതാവില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവ്,

കെ.കെ.രമ എംഎൽഎ

∙ മത്സരിക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നല്ലോ ആദ്യതീരുമാനം?

തീർച്ചയായും. വ്യക്തിപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ കാരണം മത്സരരംഗത്തേക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ്. പിന്നീട് പാർ‍ട്ടി നിർബന്ധിച്ചതോടെയാണ് തീരുമാനം മാറിയത്. പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഇൗ വിജയം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു.

∙ വലതുരാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള ആർഎംപിയുടെ ചുവടുവയ്പ്പാണോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടത്?

ഒരിക്കലുമല്ല. വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ആയിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജയം അസാധ്യമായിരുന്നു. യുഡിഎഫ് നിബന്ധനകളൊന്നും വച്ചില്ല. നീരുപാധിക പിന്തുണ ആയിരുന്നു. അക്രമരാഷട്രീയത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമായിരുന്നു അവരും മുന്നിൽ കണ്ടത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് പിന്തുണച്ചു എന്നതല്ലാതെ ആർഎംപിക്ക് വലതു രാഷ്ട്രീയചായ്‌വ് അല്ല. കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമാണ് വടകരയിൽ ജയിച്ചത്. ഇടതുബദൽരാഷ്ട്രീയവുമായി ആർഎംപി മുന്നോട്ടുപോകും. ജനപിന്തുണ ചരിത്രനിയോഗമായി കാണുന്നു.

കെ.കെ.രമ എംഎൽഎയായി സത്യപ്രതി‍ജ്ഞ ചെയതപ്പോൾ.

∙ ജീവിതം തിരക്കിലേക്കു മാറിയില്ലേ?

ഇപ്പോൾ ഒരു നാടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നോക്കണം. നേരത്തെ പാർട്ടിയിൽ ഒതുങ്ങുമായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമൊന്നും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ടിപിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു നാട്ടിലെ ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത്. സത്യസന്ധമായും നീതിപൂർവമായും ജനങ്ങളോടൊപ്പം മുന്നോട്ടുപോകും.

∙ കെ.കെ.രമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭീഷണിയുണ്ടോ?

ടിപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം എന്നും ഭീഷണിയുടെ നിഴലിലായിരുന്നു. ടിപിയുടെ കൊലപാതകശേഷം ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2012 നു ശേഷം ടിപിയുടെ മരണശേഷമുളളത് എന്റെ രണ്ടാം ജന്മമാണ്. ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്ന് അതിശയം തോന്നാറുണ്ട്. ടിപി പോയിട്ട് 9 വർഷമായി എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല. എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണു തോന്നൽ. ടിപി കൊല്ലപ്പെട്ട് ഒൻപതു വർഷം തികയുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് ആർഎംപിക്ക് ഒരു എംഎൽഎ ഉണ്ടാകുന്നത്.

കെ.കെ.രമ ഭർത്താവ് ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരനും മകൻ അഭിനന്ദിനുമൊപ്പം.

∙ മകനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറക്കുമോ?

ടിപി മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ കുട്ടിയാണ്. ഇന്നു യുവാവായിരിക്കുന്നു. സ്വയം ചിന്തിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും ശരിതെറ്റുകൾ മനസിലാക്കാനുമെല്ലാം അവൻ വളർന്നു. ചെറുതായി പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിനുണ്ട്. അത് വിപുലമാക്കണോ എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവനാണ്.

∙ വടകരയുടെ വികസനസ്വപ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

വടകര ഒരു തീരദേശമേഖലയാണ്. താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ്. ഒരു മഴ ശക്തിയായി പെയ്താൽ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണധികവും. കഴിഞ്ഞ മഴയിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. തീരദേശവാസികളുടെ ജീവിതം മഴക്കാലത്ത് ദുഃസഹമാണ്. കവലപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയതല്ലാതെ വടകരയിലെ ജനത്തിനു സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ സിപിഎം എന്താണ് ചെയ്തത്. മഴക്കെടുതിയിൽ അവരെക്കാണാൻ പോയപ്പോഴുണ്ടായ സ്ത്രീകളുടെ കരച്ചിലൊന്നും മറക്കാനാവില്ല, അവർക്കു സ്വൈര്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. കുടിവെള്ള പ്രശനമുണ്ട്. എല്ലാം ശരിയാക്കി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോണം. അതിനുള്ള ഫണ്ടൊക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിന്നതീതമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വികസനത്തെ കാണുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കെ.കെ. രമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവേളയിൽ.

∙ ആർഎംപിയുടെ പ്രവർത്തനം വിപുലമാക്കുമോ?

നിലവിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ് ആർഎംപിയുടെ പ്രവർത്തനം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരേയും സംഘടിപ്പിച്ച് പാർട്ടി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണം.

∙ ടിപിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ നീതിക്കായുളള പോരാട്ടം തുടരുമോ?

നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടം തുടരും. ടിപിയെ കൊല്ലാൻ ആജ്ഞാപിച്ചവരൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ മാന്യന്മാരായി നടക്കുന്നു. പ്രതികളെന്നും പറഞ്ഞ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെ പരോളിലിറങ്ങി ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇനി അവരെയൊക്കെ പലകാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജയിൽമോചിതരാക്കുന്നതും കാണേണ്ടിവരും. സിപിഎം സർക്കാർ തന്നെ അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ നീതി എന്നത് ഒരു വിദൂര പ്രതീക്ഷയായി. ജീവനുള്ളിടത്തോളം കാലം പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ കെ.കെ.രമ.

∙ ടിപിയുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് വിഎസ്. അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുമോ?

വിഎസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോയ ആളാണ് ടിപി. സിപിഎമ്മിലെ അനീതിക്കെതിരെ ചോദ്യമുയർത്താൻ നേരത്തെ വിഎസിന്റെ ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. വിഎസിന്റെ നിലപാടുകൾ പിന്തുടർന്നതാണ് ടിപിക്ക് ജീവൻ വരെ നഷ്ടമാകാൻ കാരണമായത്. ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കകകത്തു നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ ആരുമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് സിപിഎം വളർന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇത് സിപിഎമ്മിനെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്നറിയില്ല. പിതൃതുല്യനായിരുന്നു വിഎസ്. ടിപിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനെത്തിയതൊന്നും മറക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വയ്യാതിരിക്കുകയാണ്. സാഹചര്യം ലഭിച്ചാൽ കാണണമെന്നുണ്ട്. മനസിലെന്നും അദ്ദേഹമുണ്ടാകും.



∙ രാഹുൽഗാന്ധിയോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച്?

അദ്ദേഹത്തെപോലുള്ളവരാണ് യഥാർഥ നേതാക്കൾ. ജനത്തെ ചേർത്തുനിർത്താനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും നേതാക്കൾക്ക് കഴിയണം. കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം അദ്ദേഹവും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ഏറ്റെടുത്താലേ വർഗീയശക്തികളോട് പോരാടാനുള്ള ശക്തി പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കൂ. അതുടനുണ്ടാവുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

English Summary: KK Rema MLA on Kerala Politics, RMP, TP Chandrasekharan and VS