മലപ്പുറം∙ ജില്ലയിൽ ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ചാല്‍ നിയമനടപടിക്കൊപ്പം കോവിഡ് ടെസ്റ്റും നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ. പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവായാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരുടെ വീടുകളുടെ മുന്‍പില്‍ സ്റ്റിക്കര്‍ പതിക്കും.

വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നതിനും പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍‍ദേശം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും സൗകര്യവും അനുസരിച്ചാകും വീടുകളില്‍ കഴിയാന്‍ അനുവദിക്കുക.



English Summary : More restrictions may be imposed in Malappuram