കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോയ ഭർത്താവിന് പൊലീസ് മർദനം; പരാതി

മലപ്പുറം∙ പരപ്പനങ്ങാടിയില്‍ ജീവനക്കാരിയെ കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തിക്കാന്‍ റോഡിലിറങ്ങിയ ഭര്‍ത്താവിനെ മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കില്‍ അനിശ്ചിതകാല സമരമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകള്‍. പരാതിയില്‍ ജില്ല കലക്ടറുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം സ്പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ട്രിപ്പിള്‍ ലോക്ഡൗണിനൊപ്പം ജില്ല പൂര്‍ണമായും അടച്ചിട്ട ഞായറാഴ്ച ദിവസമായിട്ടും ജോലിക്കിറങ്ങിയ താലൂക്ക് ഒാഫീസിലെ ജീവനക്കാരി ലേഖയുടെ ഭര്‍ത്താവ് പ്രമോദിനെയാണ് മര്‍ദിച്ചത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി അറിയിക്കാനെത്തിയ തിരൂരങ്ങാടി തഹസീല്‍ദാരെ സിഐ അപമാനിച്ചുവെന്നും കലക്ടര്‍ക്ക് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കില്‍ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അനിശ്ചിതകാല സമരം ആലോചിക്കുമെന്ന് ജോയിന്‍റ് കൗണ്‍സില്‍ അടക്കമുളള പ്രധാന സംഘടനകള്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ പ്രമോദിനെ മര്‍ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘനത്തിന് കേസെടുക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുളളതെന്നും പരപ്പനങ്ങാടി സി.ഐ പ്രതികരിച്ചു.

