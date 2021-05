ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ് ഏഷ്യക്കാരന്‍; യുഎസില്‍ രക്ഷകനായത് മലയാളി ട്രെയിന്‍ ഒാപ്പറേറ്റര്‍

ന്യൂയോർക്ക്∙ 21–ാം സ്ട്രീറ്റ്–ക്വീൻസ്ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റേഷനിൽ ട്രാക്കിലേക്കു തള്ളിയിട്ട ഏഷ്യക്കാരന്റെ ജീവൻ രക്ഷപെട്ടത് മലയാളി ട്രെയിന്‍ ഓപ്പറേറ്ററുടെ മനോധൈര്യത്തെ തുടർന്ന്. രാവിലെ 7.45 ഓടെയാണ് സബ്‌വേ ട്രാക്കിലേക്ക് ഏഷ്യക്കാരനായ ഒരാള്‍ വീണത്. ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ഒരാൾ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുന്നതു കണ്ട ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ ടോബിൻ മഠത്തിൽ എമർജൻസി മോഡിലേക്ക് നിയന്ത്രണം മാറ്റിയതോടെ ഇയാളെ ഇടിക്കാതെ രക്ഷപെടുകയായിരുന്നു.

ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാവരും എനിക്ക് നേരെ കൈ വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ഞാൻ ട്രെയിൻ എമർജൻസി മോഡിലേക്ക് മാറ്റി – ടോബിൻ പറയുന്നു. പാളത്തിലേക്ക് വീണ ഏഷ്യക്കാരനിൽനിന്ന് വെറും 10 യാർഡ് (30 അടി) ദൂരത്തിലാണ് ട്രെയിൻ നിർത്താനായത്. അദ്ദേഹത്തെ ഇടിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ടോബിൻ പറയുന്നു.

പാളത്തിലേക്കുള്ള വീഴ്ചയിൽ പരുക്കേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും അടിയന്തര ചികിൽസ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ടോബിൻ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റ ഇയാളെ മൗണ്ട് സിനായി മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ടു വർഷമായി ടോബിൻ ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഏതു നിമിഷവും പാളവും പ്ലാറ്റ്ഫോമും നിരീക്ഷിക്കുകയും എന്ത് അപകടവും നേരിടാൻ തയാറെടുത്ത് ഇരിക്കുകയുമാണെന്നും ടോബിൻ വ്യക്തമാക്കി.

എന്തിനാണ് ഏഷ്യക്കാരനായ വ്യക്തിയെ പാളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഒരാളാണ് ഇയാളെ തള്ളിയിട്ടത്. ഇരുപതിനും മുപ്പതിനുമിടയിൽ പ്രായമുള്ള ഇയാൾ തെരുവിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപെട്ടു.

English Summary: Operator speaks out after stopping train from hitting Asian man shoved onto tracks