പതഞ്ജലി ഡയറി മേധാവി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു; അലോപ്പതി ചികിത്സയില്‍ ബന്ധമില്ലെന്ന് കമ്പനി

ന്യൂഡൽഹി∙ യോഗ ഗുരു ബാബാ രാംദേവ് നടത്തുന്ന പതഞ്ജലി ആയുര്‍വേദിന്റെ ഡയറി ബിസിനസ് മേധാവി സുനില്‍ ബന്‍സാല്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. സുനില്‍ അലോപ്പതി ചികിത്സ സ്വീകരിച്ചതില്‍ തങ്ങള്‍ക്കു ബന്ധമില്ലെന്ന് കമ്പനി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ഈമാസം 19നാണ് പതഞ്ജലി ഡയറി ഡിവിഷന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, 57കാരനായ ബന്‍സാല്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്.

അലോപ്പതി ചികില്‍സയ്‌ക്കെതിരായ രാംദേവിന്റെ കമന്റ് വിവാദമായതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു മരണം. ഇതോടെ ബന്‍സാലിന്റെ ചികില്‍സയും വിവാദത്തിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബന്‍സാലിന്റെ ഭാര്യ രാജസ്ഥാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പില്‍ മുതിര്‍ന്ന ജീവനക്കാരിയാണെന്നും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബല്‍സാലിന്റെ ചികില്‍സ നടന്നതെന്നും പതഞ്ജലി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു. അലോപ്പതി ചികില്‍സയില്‍ പതഞ്ജലിക്ക് പങ്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് അറിയാന്‍ നിരന്തരം ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

അലോപ്പതി മരുന്നു കഴിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിനു കോവിഡ് ബാധിതര്‍ മരിച്ചെന്ന ബാബാ രാംദേവിന്റെ പ്രസ്താവന വന്‍വിവാദമായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് ഇതിനെതിരെ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷ് വര്‍ധന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഇടപെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാംദേവ് വിവാദപ്രസ്താവന പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഡയറി സയന്‍സില്‍ സ്‌പെഷലൈസ് ചെയ്ത ബന്‍സാല്‍ 2018ലാണ് പതഞ്ജലിയുടെ ഡയറി ബിസിനസില്‍ ചേരുന്നത്. പശുവിന്റെ പാല്‍, തൈര്, ബട്ടര്‍മില്‍ക്ക്, ചീസ് തുടങ്ങിയ പാലുല്‍പന്നങ്ങള്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവിലാണ്.

