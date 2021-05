രാത്രി ഓഫിസിൽ പൊലീസ്: കടുപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം, തിരിച്ചടിച്ച് ടൂൾകിറ്റ്; മോദി കൈവിടുമോ ട്വിറ്റർ?

ട്വിറ്ററും ബിജെപി സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം എവിടെയെത്തും? ഏറ്റവും ഒടുവിലെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് അത് ഡൽഹിയിലെ ട്വിറ്ററിന്റെ രണ്ട് ഓഫിസുകളിൽ പൊലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതു വരെയെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷല്‍ സെല്ലിലെ രണ്ടു സംഘമാണ് വ്യത്യസ്ത ഓഫിസുകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത്. റെയ്ഡ് അല്ലെന്നും പതിവു പരിശോധനയാണെന്നും പൊലീസ് പറയുമ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പകൽ പോലെ വ്യക്തം– കേന്ദ്ര സർക്കാർ ട്വിറ്ററിനെതിരെ രണ്ടും കൽപിച്ചാണ്.

ട്വിറ്ററിനു സമാനമായ മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ത്യ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമോ അതോ ട്വിറ്ററിനുമേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ത്യ കടുപ്പിക്കുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ മുഖ്യം. ട്വിറ്ററിനു ബദലായി ബിജെപിയടക്കമുള്ളവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ‘കൂ’ ആപ്പിന് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കിട്ടുമോ എന്നതും ചർച്ചകളിലുണ്ട്. ബിജെപി നേതാക്കളടക്കം പലരും കൂ ആപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിന്റെ പുതിയ ലോഗോ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ പ്രകാശനവും ചെയ്തു.

സംബിത് പത്രയുടെ ട്വീറ്റ്.

ബിജെപി നേതാവ് സംബിത് പത്രയുടെ ട്വീറ്റ് ‘മാനിപുലേറ്റഡ് മീഡിയ’ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തി ട്വിറ്റർ ഫ്ലാഗ് ചെയ്തതാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യൻ നിയമനിർമാണ പ്രക്രിയയിലേക്കു തലയിടുന്നുവെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരോപിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ബിജെപി ഐടി സെൽ മേധാവി അമിത് മാളവ്യയുടെ ട്വീറ്റിനും ട്വിറ്റർ ആധികാരികതയില്ലാത്ത വിഡിയോയെന്നു മുദ്ര ചാർത്തിയിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു പതിവ്. പിന്നാലെ, മോദിയുടെ ‘ആരാധികയായ’ നടി കങ്കണ റനൗട്ടിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് സ്ഥിരമായി സസ്പെൻഡും ചെയ്തു.



ട്വിറ്റർ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന് നേരത്തെതന്നെ ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബദൽ സംവിധാനം ഇന്ത്യ തയാറാക്കണമെന്ന് കർണാടകയിലെ ബിജെപി നേതാവ് നളിൻ കട്ടീൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഡ് രണ്ടാംവരവ് നേരിടുന്നതിൽ മോദിസർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന ആക്ഷേപമാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കമായത്. ഇത് കോൺഗ്രസ് മോദിയെയും സർക്കാരിനെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്നായിരുന്നു സംബിത് പത്രയുടെ ആരോപണം. അതിനു തെളിവായി കോൺഗ്രസ് രൂപകൽപന ചെയ്തത് എന്ന പേരിൽ ‘ടൂൾകിറ്റും’ പത്ര ട്വീറ്റു ചെയ്തു. എഐസിസിയുടെ ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിലെ സൗമ്യ വർമ എന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എതിർത്തപ്പോൾ പത്ര വിശദീകരിച്ചത്.



നരേന്ദ്രമോദി, അമിത് ഷാ.

പുതിയ വൈറസ് വകഭേദത്തെ ‘മോദി സ്ട്രെയിൻ’ എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാനും കുംഭമേള കോവിഡ് സൂപ്പർ സ്പ്രെഡർ പരിപാടിയായി മാറിയെന്നു പ്രചരിപ്പിക്കാനും വിദേശമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ശ്മശാനങ്ങളിലെയും ആശുപത്രികളിലെയും തിരക്കും മറ്റും എത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നായിരുന്നു ടൂൾ കിറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം. എഐസിസി ഗവേഷണ വിഭാഗം ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇത് ബിജെപി ഐടി സെൽ വ്യാജമായി രൂപകൽപന ചെയ്തതാണെന്നായിരുന്നു മേധാവി പ്രഫ. രാജീവ് ഗൗഡയുടെ വാദം. സൗമ്യവർമ എന്ന വനിത രാജീവ് ഗൗഡയ്ക്കു കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നയാളാണെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. എന്നാൽ ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ ലെറ്റർഹെഡ് വ്യാജമായി നിർമിച്ചതാണെന്നു പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് നിയമനടപടികളാരംഭിച്ചു. പരാതിയും നൽകി. ട്വിറ്ററിനും പരാതികൾ അയച്ചു കൊടുത്തു. തുടർന്നായിരുന്നു ട്വിറ്ററിന്റെ നടപടി.

അവരുടെ നിയമാവലിയനുസരിച്ച് ആധികാരികമല്ലെന്നോ കൃത്രിമം നടത്തിയെന്നോ ബോധ്യപ്പെട്ട വിഡിയോകളും പോസ്റ്റുകളും ‘മാനിപുലേറ്റഡ് മീഡിയ’ എന്നു ടാഗ് ചെയ്താണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. കർഷക സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബിജെപി ഐടിസെൽ മേധാവി അമിത് മാളവ്യ കർഷകനെ പൊലീസ് മർദിക്കുന്ന വിഡിയോ വ്യാജമാണെന്നു പറഞ്ഞ് ട്വീറ്റു ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വിഡിയോയിൽ എഡിറ്റിങ് നടത്തിയെന്നും പൊലീസ് ശരിക്കും മർദിച്ചുവെന്നും പിന്നീടു തെളിഞ്ഞു. തുടർന്ന് ട്വിറ്റർ ആ പോസ്റ്റ് ‘മാനിപുലേറ്റഡ് മീഡിയ’ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ പോസ്റ്റ് കൃത്രിമമാണെന്ന് ട്വിറ്റർ ഫ്ലാഗു ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ മുഖ്യവക്താവിന്റെ പോസ്റ്റിനും അതേ ഗതിയുണ്ടായത് ബിജെപിക്കു മാത്രമല്ല, കേന്ദ്രസർക്കാരിനും അടിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്വിറ്ററിനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമോ എന്ന ചർച്ച സജീവമാകുന്നത്. നരേന്ദ്ര മോദി ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നേരത്തേതന്നെ ശക്തമാണ്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനു സാധ്യതയില്ലെന്നും നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.



ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷകസമരം. (Photo by AFP).

നേരത്തേ കർഷക സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ അക്രമങ്ങൾ നടന്നപ്പോഴും ട്വിറ്ററും കേന്ദ്രസർക്കാരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്ലോക്കു ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യം വഴങ്ങിയ ട്വിറ്റർ പിന്നീട് അവ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ക്ഷുഭിതരായ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നു ട്വിറ്ററിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. അതിനു മറുപടിയായി 500ലേറെ അക്കൗണ്ടുകൾ റദ്ദാക്കിയെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ ട്വിറ്റർ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ റദ്ദാക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എതിരാകും അത്തരം നടപടിയെന്നും ട്വിറ്റർ നിലപാടെടുത്തു.



ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പാർലമെന്റിൽ നിയമ മന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടിക്ടോക്ക് അടക്കമുള്ള നിരവധി ആപ്പുകൾ ഇന്ത്യ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഐടി നിയമപ്രകാരം രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കു ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിരോധിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിനു കഴിയും. ഇപ്പോഴത്തെ തർക്കത്തിൽ സംബിത് പത്രയുടെ അക്കൗണ്ടിന് മുദ്രയടിച്ചത് രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ഇടപെടുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ട്വിറ്ററിനെ അറിയിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിയമനടപടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനിടയ്ക്കു തലയിട്ട് പോസ്റ്റ് വ്യാജമാണോ അല്ലയോ എന്നു ട്വിറ്റർ തീരുമാനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അറിയിച്ചതായാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്.



കേസിന്റെ നടപടികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധത്തിലാകും ട്വിറ്ററിന്റെ നടപടി ബാധിക്കുകയെന്നും ഇത് ട്വിറ്ററിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെയും നിലനിൽപിനെയും ബാധിക്കുന്നതാകുമെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ ട്വിറ്ററിന് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ട്വിറ്ററിന് ഇന്ത്യൻ ബദൽ എന്ന വിശേഷണവുമായി 2020 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കൂ ആപ്പിന് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് 50 ലക്ഷത്തിലേറെ ഡൗൺലൗഡുകളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കിളിയാണ് ആപ്പിന്റെ ലോഗോ.



ട്വിറ്റർ: ഇന്റർനെറ്റിലെ എസ്എംഎസ്



2006 മാർച്ചിൽ സാൻഫ്രാൻസിസ്‌കോ ആസ്ഥാനമാക്കി തുടങ്ങിയ മൈക്രോബ്ലോഗിങ്ങ് സൈറ്റാണ് ട്വിറ്റർ. ലോകനേതാക്കൾ ആശയവിനിമയത്തിനും അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമൂഹമാധ്യമം എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് ട്വിറ്ററിനെ പിന്തുടരാൻ പലരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം. ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്, നരേന്ദ്രമോദി, ജോ ബൈഡൻ, വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിങ്ങനെ മുഖ്യനേതാക്കൾ എല്ലാവരും ട്വിറ്ററിൽ സജീവം. ഫെയ്‌സ്ബുക്കും യുട്യൂബും പോലെ ചെറിയ കമ്പനിയായി തുടങ്ങി ഭാവിയിൽ വളർച്ച കൈവരിച്ച ചരിത്രമാണ് ട്വിറ്ററിനും പറയാനുള്ളത്. ജാക്ക് ഡോർസെ, നോവാ ഗ്ലാസ്, ബിസ് സ്റ്റോൺ, ഇവാൻ വില്യംസ് എന്നിവരാണ് ട്വിറ്ററിന്റെ സ്ഥാപകർ. ഓഡിയോ എന്ന കമ്പനിയിൽ സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്നു ഇവർ. ഇവരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ബലത്തിൽ 2006 ജൂലൈയിൽ ട്വിറ്റർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.



2007ൽ സൗത്ത് ബൈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന കോൺഫറൻസിൽ ട്വിറ്റർ അവതരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ലോകശ്രദ്ധ ട്വിറ്ററിൽ പതിയുന്നത്. ട്വീറ്റുകൾ തത്സമയം ആളുകളിൽ എത്തുന്നുവെന്നത് അക്കാലത്തെ പുതുമയായിരുന്നു. ട്വിറ്ററിന്റെ യുഎസിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതേറെ സഹായിച്ചു. ഇന്റർനെറ്റിലെ എസ്എംഎസ് എന്നാണ് ലോകം ട്വിറ്ററിനെ വാഴ്ത്തിയത്. 2017 വരെ ഒരു ട്വീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പരമാവധി അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം 140 ആയിരുന്നു. ആ വർഷം 140ൽ നിന്ന് 280ലേക്ക് ഉയർത്തി. 2006ൽനിന്ന് 2021ൽ എത്തിനിൽക്കുമ്പോൾ ട്വിറ്ററിന്റെ കെട്ടിലും മട്ടിലും നിരവധി പുതുമകൾ കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പനി തയാറായി. വിഡിയോകളും വാർത്താ ഉള്ളടക്കങ്ങളം ഉൾപ്പെടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പല പരിഷ്‌കാരങ്ങളും അവർ നടപ്പാക്കി.



ഇന്ത്യയിൽ ട്വിറ്റർ



2013ലാണ് ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയും രാജ്യത്ത് വളർന്നുവരുന്ന സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗവുമാണ് ട്വിറ്ററിന് സ്വന്തമായ ഘടകം ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുന്നതിന് കമ്പനിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബിജെപി മുൻധനകാര്യ മന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി, കോൺഗ്രസ്സ് എംപി ശശിതരൂർ എന്നിവരാണ് ട്വിറ്ററിൽ സജീവമായിരുന്ന പ്രമുഖർ. 2014 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ട്വിറ്ററിന് ഇന്ത്യയിൽ ചുവടുറപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും സഹായകമായത്. ട്വിറ്ററിന്റെ ആകെ വളർച്ചയിൽ 30 ശതമാനം വർധന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവിലുണ്ടായി. നരേന്ദ്രമോദിയടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ട്വിറ്ററിൽ സജീവമായതോടെ വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കാനും വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പൊതുസമൂഹവും മാധ്യമങ്ങളും ട്വിറ്ററിൽ തിരയാൻ തുടങ്ങി. ഈ പാത പിന്തുടർന്ന് പ്രമുഖ രാഷ്‌ടീയ നേതാക്കളും സിനിമാ-കായിക താരങ്ങളും ട്വിറ്ററിൽ അംഗമായി.



ന്യൂഡൽഹിയിലെ ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യ ഓഫീസ്. (ചിത്രം. ട്വിറ്റർ).

എന്നാൽ സാധാരണജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ട്വിറ്ററിനോട് അകലം പാലിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനി. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിനും താഴെയാണ് ട്വിറ്ററിന് ഇന്ത്യയിലെ പ്രചാരം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന് 12.23 കോടിയും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന് 34.6 കോടിയും അക്കൗണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 1.89 കോടിയാണ്. 130 കോടിയിലേറെ ആളുകൾ വസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഈ സംഖ്യ വളരെ കുറവാണ്. ട്വിറ്ററിന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെയത്ര അംഗബലം ഇല്ലെന്നത് കമ്പനിയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും തിരിച്ചടിയാണ്.

എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? പൊതുജനത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറവായതാണ് ട്വിറ്ററിനെ ജനകീയമാധ്യമമായി അറിയപ്പെടുന്നതിൽനിന്ന് തടയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഉയർന്ന മേൽത്തട്ടിലുള്ള, ഇംഗ്ലിഷ് സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ട്വിറ്ററിന്റെ സാന്നിധ്യം അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലോകമൊട്ടാകെ 19.2 കോടി ആക്ടിവ് ഉപയോക്താക്കളാണ് ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ട്വിറ്റർ സാന്നിധ്യം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനി.

മുന്നിൽ മോദി, കേരളത്തിൽ തരൂർ

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം ട്വിറ്റർ പിന്തുണയുള്ള (followers) വ്യക്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി– 6.8 കോടി ഫോളോവർമാർ. ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്- 4.5 കോടി. 4.2 കോടി ഫോളോവർമാരോടെ ഹിന്ദി സിനിമാതാരം സൽമാൻ ഖാൻ മൂന്നാമത്. ഏകദേശം അത്രതന്നെ പിന്തുണയോടെ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോഹ്‌ലിയും ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാനും നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. ആദ്യ പത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച ഏക വനിതയാണ് ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രതാരം ദീപിക പദുക്കോൺ. 2020ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവർമാർ ഉണ്ടായത് ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ വില്ലൻ സാന്നിധ്യവും കോവിഡ് കാലത്ത് ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാവുകയും ചെയ്‌ത സോനു സൂദിന്റെ പ്രൊഫൈലിലാണ്.



നരേന്ദ്രമോദി, ശശി തരൂർ. (ചിത്രം. ട്വിറ്റർ).

പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ വാചാലരാവുന്ന മലയാളികൾക്കും ട്വിറ്ററിൽ അത്യാവശ്യം പിടിപാടുണ്ട്! ഏറ്റവുമധികം ട്വിറ്റർ ഫോളോവർമാർ എന്ന നേട്ടം അലങ്കരിക്കുന്ന മലയാളിയാണ് ശശി തരൂർ. 80 ലക്ഷം പേരാണ് തരൂരിനെ പിന്തുടരുന്നത്. 60 ലക്ഷം ഫോളോവർമാരോടെ ചലച്ചിത്രതാരം മോഹൻലാലാണ് രണ്ടാമത്. ചലച്ചിത്രതാരം കങ്കണ റനൗട്ട്, സ്വര ഭാസ്‌ക്കർ, ചലച്ചിത്ര താരം സിദ്ധാർഥ് എന്നിവരും ട്വിറ്ററിലെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ മൂലം ശ്രദ്ധ നേടിയവരാണ്. കങ്കണയുടെ ട്വിറ്റർ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇതോടെ സമൂഹമാധ്യമം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി താരം നിലപാടെടുത്തു.

എന്നാൽ വിവാദങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധചെലുത്താതെ വളർച്ചയിൽ നോട്ടമിടുകയാണ് ഈ സമൂഹമാധ്യമം. ഇന്ത്യയിലെ വളർച്ചയിൽ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെയാണെന്ന് ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യ എംഡി മനീഷ് മഹേശ്വരി പറയുന്നു. 80% പേരും മൊബൈലിലൂടെയാണ് ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ 2025ഓടെ ഇന്ത്യയിൽ 3 കോടി ട്വിറ്റർ ആളുകളെ ട്വിറ്ററിൽ സജീവമാക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ശ്രമം. 2020ൽ ട്വിറ്ററിന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ 74 ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്പനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നത്.

With inputs from Nidheesh Kumar.

English Summary: Twitter Vs BJP Govt; Who will Win in this Battle?