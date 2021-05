മോദിയുടെ ഗുരുവിന്റെ മകൻ, എംപിയുടെ ആത്മഹത്യയില്‍ പ്രതി;ആരാണ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ

‘മറ്റൊരു കശ്മീരാകാൻ ലക്ഷദ്വീപിനെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്’, ഈ മുറവിളിയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ആകെ നിറയുന്നത്. ഗുജറാത്തുകാരനായ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ സംഘപരിവാർ അജൻഡ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതോടെയാണ് #SaveLakshdweep ക്യാംപെയ്ൻ ആരംഭിച്ചത്.

ദ്വീപ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറച്ചു, പ്രമുഖ വകുപ്പുകളുടെയെല്ലാം ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു, കരാർ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു, മദ്യവിരുദ്ധ മേഖലയായ ദ്വീപിൽ ടൂറിസത്തിന്റെ പേരിൽ മദ്യം അനുവദിച്ചു, ഗോവധ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി, സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ മെനുവിൽ നിന്നു മാംസം ഒഴിവാക്കി, കുറ്റകൃത്യ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ദ്വീപിൽ ഗുണ്ടാ ആക്ട് ഏർപ്പെടുത്തി, 2 മക്കളിൽ കൂടുതലുള്ളവർക്കു പഞ്ചായത്തിലേക്കു മത്സരിക്കുന്നതിനു വിലക്കേർപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ നടപടികളാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നടപ്പാക്കുന്നതെന്നാണു പ്രധാന ആരോപണം.

ഇതിനു പിന്നാലെ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേലിന്റെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ‘പൊങ്കാല’ ആണ്. ‘അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ തിരിച്ചിവിളിക്കൂ, ലക്ഷദ്വീപിനെ രക്ഷിക്കൂ’ എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് പലരുടേയും കമന്റ്. എന്നാൽ, എൻസിപി നേതാവ് പ്രഫുൽ പട്ടേലിന്റെ പേജിലും ആളുമാറി പലരും കമന്റുമായി എത്തുന്നുണ്ട്. യഥാർഥത്തിൽ‌ ആരാണ് പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ?

മോദിയുടെ വിശ്വസ്തൻ, അമിത് ഷായുടെ പിൻഗാമി

മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ദിനേശ്വർ ശർമയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്നാണു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ദിയു എന്നിവയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായ പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേലിനു കേന്ദ്രം ലക്ഷദ്വീപിന്റെ അധികച്ചുമതല കൂടി നൽകിയത്. 2020 ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണു ചുമതലയേറ്റത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ. 2010 മുതൽ 2012 വരെയാണ് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിച്ചത്. സൊഹ്റാബുദീൻ ഷെയ്ഖ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ അമിത് ഷാ ജയിലിലായതിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരനായി പ്രഫുൽ പട്ടേൽ മന്ത്രിസഭയിൽ എത്തുന്നത്.

അമിത് ഷായുടെ അറസ്റ്റിനുശേഷം 2010ൽ നടത്തിയ മന്ത്രിസഭാ പുനസംഘടനയിൽ നാല് പേരെയാണ് പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പായ ആഭ്യന്തരം ആർക്കു നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഫുൽ കെ. പട്ടേൽ എന്ന പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേലിനായിരുന്നു ആ നറുക്ക്. മാത്രമല്ല, അമിത് ഷാ വഹിച്ചിരുന്ന 10 വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലകളിൽ എട്ടിന്റെയും ചുമതല പിന്നീട് പ്രഫുൽ പട്ടേലാണ് വഹിച്ചത്.

അമിത് ഷായും പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേലും

രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലെ പ്രഫുലിന്റെ മികവ് മാത്രമായിരുന്നില്ല ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാരണം. നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് കണ്ടിരുന്ന ഗുജറാത്തിലെ മുൻകാല ആർഎസ്എസ് നേതാവ് രഞ്ജോദ്ഭായി പട്ടേലിന്റെ മകനാണ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ. സിവിൽ എൻജിനീയറങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ നേടിയിട്ടുള്ള പ്രഫുൽ പട്ടേൽ, റോഡ് കോൺട്രാക്ടറായാണ് കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പാർട്ണർ ആയ സബാർ കൺട്രക്‌ഷൻസ് എന്ന കമ്പനിയെയായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ പല വൻപദ്ധതികളുടേയും കരാർ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്.

2007 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹിമത് നഗറിൽനിന്ന് വിജയിച്ചാണ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ എംഎൽഎയാകുന്നത്. മൂന്നു വർഷത്തിനുശേഷം മന്ത്രിസഭാംഗവുമായി. 2012ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹിമത് നഗറിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ കുറച്ചുനാൾ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ 2014ൽ നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായതോടെ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ വീണ്ടും സജീവമായി.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാറ്റിൽപറത്തി നിയമനം

2016 ഓഗസ്റ്റിലാണ്, പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെ ദാമൻ ദിയുവിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി നിയോഗിച്ചത്. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരായി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രം നിയോഗിക്കുന്ന കീഴ്‌വഴക്കം ലംഘിച്ചായിരുന്നു മോദിയുടെ വിശ്വസ്തന്റെ നിയമനം. ആ വർഷം തന്നെ ഡിസംബറിൽ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ചുമതലയും പ്രഫുൽ പട്ടേലിന് നൽകി. ഒടുവിൽ, 2020 ഡിസംബറിൽ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ചുമതലയും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.

ദാമൻ ദിയുവിൽ പ്രഫുൽ പട്ടേലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തദ്ദേശീയരായ ആദിവാസികളുടെ ഉൾപ്പെടെ വീടുകൾ പൊളിച്ചതാണ് വിമർശനത്തിന് വിധേയമായത്. സമരം ചെയ്ത ആദിവാസികളെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ

ഭരണകൂടത്തിൽനിന്നുള്ള സമ്മർദങ്ങളെ തുടർന്ന് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമായ മോഹൻ ദേൽകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതും വിവാദമായി. സംഭവത്തിൽ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ഉൾപ്പെടെ ആറിലേറെപ്പേർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാപ്രേരണക്കുറ്റത്തിന് മുംബൈ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 22നാണു മുംബൈയിലെ ഹോട്ടലിൽ മോഹൻ ദേൽകറെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രഫുൽ പട്ടേലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസും തന്നെ വേട്ടയാടുകയായിരുന്നു എന്ന സൂചനയോടെ 15 പേജ് വരുന്ന കുറിപ്പ് എഴുതിവച്ചിട്ടാണ് മോഹൻ ദേൽകർ ജീവനൊടുക്കിയത്.

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേൽകറുടെ മകൻ അഭിനവ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ കണ്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് മാർച്ചിൽ ആരോപണ വിധേയർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റത്തിനു മുംബൈ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്റെ പിതാവിനെ മാനസികമായി ഏറെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അഭിനവ് മുംൈബ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു.

പ്രഫുൽ പട്ടേൽ vs കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ

ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി കലക്ടറായിരുന്ന, മലയാളിയായ കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ 2019ൽ സർവീസിൽനിന്ന് രാജിവച്ചതിനു പിന്നിലെ കാരണവും പ്രഫുൽ പട്ടേലുമായുണ്ടായ പോരാണ്. കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒരു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചേരുന്നതല്ലെന്നും ആരോപിച്ച്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ കണ്ണന് നോട്ടിന് അയച്ചിരുന്നു.

കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ

2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയിൽ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറായിരുന്ന കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ, ഇക്കാര്യം മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്ക് പരാതിയായി നൽകി. അദ്ദേഹം ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വിടുകയും ചെയ്തു. പരാതി പരിശോധിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ, പ്രഫുൽ പട്ടേലിനോട് നോട്ടിസ് പിൻവലിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പ്രഫുൽ പട്ടേലിൽനിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന കണ്ണൻ ഗോപിനാഥൻ 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ സർവീസിൽനിന്ന് രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Who is Praful Khoda Patel? Minister in CM Modi’s Gujarat, Administrator of Lakshadweep