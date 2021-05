നാമെല്ലാം വിലമതിക്കുന്ന ദേശീയ സമ്പത്താണ് ലക്ഷദ്വീപ്: പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയുടെ ആശങ്ക കേരളത്തിലടക്കം വലിയ ചർച്ചയായതോടെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രംഗത്ത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രിയങ്ക ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലക്ഷദ്വീപ് ദേശീയസ്വത്താണെന്നും അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി സർക്കാർ വിലക്കുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്നും അവരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക പറയുന്നു.

‘ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ അവർ അധിവസിക്കുന്ന ദ്വീപുകളുടെ പ്രകൃത്യായുള്ളതും സാംസ്കാരികവുമായ പൈതൃകത്തെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരെപ്പോഴും അതിനെ സംരക്ഷിച്ചും പരിപാലിച്ചും പോരുന്നു.



ബിജെപി സർക്കാരിനും അവരുടെ ഭരണസംവിധാനത്തിനും ലക്ഷദ്വീപിന്റെ പൈതൃകം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാനോ അവർക്കുമേൽ അനാവശ്യ വിലക്കുകളോ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഏർപ്പെടുത്താനോ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല.



ആശയവിനിമയമാണ് ജനാധിപത്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല? അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനാകും?



ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പൗതൃകം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള, അവകാശത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കൂടെയുണ്ടാകും. നാമെല്ലാവരും വിലമതിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ സമ്പത്താണ് ലക്ഷദ്വീപ്’–പ്രിയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



അതേസമയം നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലെ ഇടപെടലുകളിൽ ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ കോടതി ജോലികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ലീഗൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലീഗൽ സെല്ലിൽ നിയമിച്ച നടപടി ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. അതിനിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഫോണിലേക്ക് സന്ദേശം അയച്ചു എന്നാരോപിച്ചു നാലു പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു .



English Summary: ‘Will fight for the rights of the people of Lakshadweep’: Priyanka Gandhi